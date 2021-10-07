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Atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

07.10.2021 14:19

Atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde el sanatları usta öğretici İclal Macit, kendi imkanlarıyla temin ettiği atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde el sanatları usta öğretici İclal Macit, kendi imkanlarıyla temin ettiği atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurslarda el sanatları usta öğretici İclal Macit, evden kendi imkanlarıyla temin ettiği atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Çöpe atılan metaller, kağıtlar, çürümeye terk edilmiş çeyiz sandıkları, sehpalar, Macit'in tasarımı ve dokunuşlarıyla yepyeni eserler haline geliyor.

Evde kendi imkanlarıyla geri dönüşümden yaptığı birçok eseri ticarete dönüştürdüğünü söyleyen İclal Macit; "Tatvan doğumluyum burada büyüdüm. Kız Meslek Lisesini burada bitirdim. Branşım el sanatları teknolojisi. Çocukluğumdan beri uğraştığım şeylerdi bunlar yani değişik şeylere hevesim vardı. Doğayla iç içe olduğum için doğanın bütün malzemelerini hayalimle birleştirip bir şeyler yapmayı düşünürdüm hep yapardım. Tabi o zaman teknoloji bu kadar ilerlememişti. Yaptıklarım bayağı büyümüştü. Çocuklarımı büyüttükten sonra tabi bunları yapmaya çalıştım boş zamanlarımda. Eş dostta görünce neden bunları gündeme getirmiyorsun deyince bende düşündüm ve Halk Eğitim Merkezi aklıma geldi. Neden olmasın dedim ve başvurdum. Gerçekten onaylandı. Geçen sefer bir iki aylık dönemde bir kurs hocalığı yaptım. Branşımda el sanatları olduğu için tabi ki de geri dönüşüme daha yatkın. Çok sevdiğim bir dal" dedi.

Eskileri yeni objelere dönüştüren Macit; "O zamanlar geri dönüşümün olduğunu bilmiyordum. Eskileri yenilemek bizim büyüklerden kalan bir şey vardı biliyorsunuz. Ninelerimizden, geçmişimizden kırk yama gibi bunları yaparlarken biz görürdük. Eskiyi yenilerken, yeni bir şeyler yaparlarken, kendi elbiselerini bizlere yaparlarken niye olmasın diye bende bunları uzatırdım bebeklerime yapardım. Zamanla öğrendik tabi Emine Erdoğan Hanımefendi geri dönüşüm diye bir fikir atınca ortaya gerçekten bunun bir geri dönüşüm olduğunu o zaman anladım. Geri dönüşüm buymuş. Çünkü biz eskiden eskileri yenileme derdik. Annelerimiz, babalarımız bunları söylerlerdi. ve biz bunlarla büyüdük. Bu kursa katılmamın sebebi, bunları geliştirmekti. 5 sene gibi bir kursa katıldım her dalda güzelce eğitimimi, belgelerimi de aldım. Başarı da gösterdiğimi düşünüyorum. Çünkü buralarda oluşumun nedeni de bu başarı her yerde lazım olan bir şey. Yavaş yavaş ilerledim düşünerek bunları yaparken hayal gücümü kullanıyorum. Tabi ki malzemelerden yararlanıyorum, atılacak şeyleri ne atılır, ne kaldırılır hepsini bir araya toplayarak. Mesela kağıtları, metalleri diğer eşyaları, camları bir araya toplayarak bunlardan ne yapabilirim diye düşündüm. ve bunları hayal gücümle birleştirerek yapacağım şeyleri kafamda oluşturdum. Bir iki defa yaptığımda güzel şeylerde çıkınca tabi içimde daha da büyüdü yapma isteği. Yaptıkça yaptım ve oda dolusu şeyler çıktı ortaya" diye konuştu.

Kursiyerlerini davet ettiğini söyleyen El Sanatları Hocası İclal Macit; "Şu an yapmakta olduğum kursumu ilerletmek istiyorum, tabi kursiyerlerimle birlikte. Kursiyerlerimi bulduğum an onları davet ediyorum gelsinler. Genç bayan, yaşlı fark etmiyor. Geri dönüşümün gerçek yüzünü gördüklerinde hevesle yapacaklar. Sıkıntılarını bir tarafa koyacaklar, burada bir beyin fırtınası olacak. O kadar çok şey yaptıklarını gördüklerinde şaşıracaklar. Yani yapılan şeyler sadece kendi hayalleriyle olabilir. Tabi ki yine modüle uyarak yapacağız ama hayallerimizi birleştireceğiz ama bu ekiple olacak. Ekip güzel olursa hayaller daha güzelleşir" vurgusunda bulundu.

Amacının eserlerini sergilemek için bir atölye açmak istediğini vurgulayan Macit ; "Yaptığım şeyler tabi ki bunlarla kalan şeyler değil benim amacım, bir dükkan açmak veya bir atölye yani bunları daha güzel bir şekilde göstermek çünkü yerimin müsait olmadığını kendimde biliyorum. Yaptığım şeyler kendi imkanlarımla yaptığım şeyler ama tabi ki çok zorlanıyorum. Zorlandığım için de bazen aletler sığmıyor, yapacağım alan dar tabi vücut dilini de kullanmamız lazım yaparken vücudun yorulmaması lazım. Beyin yoruluyor ama vücudun yorulması insanı çok etkiliyor. Bu yer olmayınca mesela güzel bir alan olsa geniş bunu daha güzel bir şekilde, daha seri yapacağım. Ben buna inanıyorum tabi ki elemanlarda olursa" şeklinde konuştu.

Hedefinin ileride işini ticarete dönüştürmek ve sergi açmak istediğini söyleyen Kurs Hocası Macit; "Hedefim ticarete dönüştürmek, niyetimde bu var. Yaptığım şeyler gerçekten beğeniliyor, teklifler de alıyorum ama ben sergilemeyi istedim ve her şeyden önce bir sergi istiyorum. Bunları sergiledikten sonra yetiştireceğim kursiyerler ve gerçekten bunları ticarete dönüştürmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor
Atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor
Atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor
Atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm, Bitlis, Tatvan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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