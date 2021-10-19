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Balıkesir temalı fotoğraf yarışmasının başvuru süreci devam ediyor - Son Dakika

Balıkesir temalı fotoğraf yarışmasının başvuru süreci devam ediyor

19.10.2021 14:30
Balıkesir temalı fotoğraf yarışmasının başvuru süreci devam ediyor

Balıkesir'in tanıtımına katkıda bulunmak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) desteğiyle "Odak Balıkesir" adlı fotoğraf yarışmasıyla...

Balıkesir'in tanıtımına katkıda bulunmak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) desteğiyle "Odak Balıkesir" adlı fotoğraf yarışmasıyla ilgili süreç devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen yarışmada, odağın Balıkesir olduğu, şehrin güzelliklerini, doğasını, kültürünü, tarihini, tarımını ve günlük yaşamını konu edinen fotoğraf kareleri yarışacak.

Adayların, en fazla 4 fotoğrafla renkli veya siyah-beyaz olarak katılım sağlayabileceği yarışmada eserler, renkli ve siyah-beyaz olarak bir arada değerlendirilecek.

31 Ekim Pazar gününe kadar başvuru yapılabilecek yarışmaya katılım koşullarına "https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/balikesir-bueyueksehir-belediyesi-1-inci-ulusal-fotograf-yarismasi-odak-balikesir-tr" linkinden ulaşılabiliyor.

Fotoğraf Sanatı Derneği, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir temalı fotoğraf yarışmasının başvuru süreci devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir temalı fotoğraf yarışmasının başvuru süreci devam ediyor - Son Dakika
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