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'Bizim Yunus Sempozyumu' Eyüpsultan'da başladı - Son Dakika

'Bizim Yunus Sempozyumu' Eyüpsultan'da başladı

08.10.2021 14:32

'Bizim Yunus Sempozyumu' Eyüpsultan'da başladı Eyüpsultan Kültür Sanat Sezonu, 'Bizim Yunus Sempozyumu'yla açıldı Eyüpsultan Belediyesi UNESCO iş birliğiyle, kültürün temel taşlarından büyük mutasavvıf Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü nedeniyle "Bizim Yunus Sempozyumu" düzenledi.

'Bizim Yunus Sempozyumu' Eyüpsultan'da başladı

Eyüpsultan Kültür Sanat Sezonu, 'Bizim Yunus Sempozyumu'yla açıldı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi UNESCO iş birliğiyle, kültürün temel taşlarından büyük mutasavvıf Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü nedeniyle "Bizim Yunus Sempozyumu" düzenledi.

"Gelin Tanış Olalım" sloganıyla düzenlenen "Bizim Yunus Sempozyumu", Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla, bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Eyüpsultan Diyanet Sitesi Konferans Salonu'nda iki oturum halinde başladı. Eyüpsultan Belediyesi, Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü nedeniyle Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'in kaleme aldığı "Bizim Yunus" isimli kitabı hazırladı. Ayrıca 11 şiir, 11 ilahi ve 11 türküden oluşan bir de albüm çıkarıldı.

Yarın da devam edecek olan sempozyumda; Anadolu'da Türkçe'nin yazı diline dönüşmesine öncülük eden Yunus Emre'nin hayatı, Türk Edebiyatı içindeki yeri, Türk yazı dilinin gelişimine katkısı, "Etik ve Tasavvuf Düşünce Alanında Yunus Emre", "Popüler Kültürde Yunus Emre", "Dünya Edebiyatında Yunus Emre", "Yunus Emre'nin Yaşadığı Dönemden Günümüze Etkileri", "Yunus Emre'nin Anadolu'da Türk-İslam Medeniyetinin Oluşmasına Katkısı ve Bu Katkının Çeşitli Yönleri" gibi konular ele alınacak. Bugün yapılan sempozyuma Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Unesco İş Birliği Milli Komisyonu adına konuşan Prof. Dr. Ali Akıcı ve Prof. Dr. Abdurrahman Güzel katıldı. Daha sonrasında ise Klasik Türk müziği sanatçısı Ender Doğan, Yunus Emre'nin bestelenmiş şiirleriyle katılımcıların ruhunu dinlendirdi.

"Nesilden nesile aktarılacak olan şeyler güzelliklerdir"

Sempozyumda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Eser bırakırsak bizi de anarlar, Güzel şeyler bırakırsak bizi de anlarlar. O yüzden Yunus Emre işinin ve sözünün merkezine insanı koymuştur, insan sevgisini koymuştur. Bugün çok ihtiyacımız olan bir konu aslında dünyada açlar ve toklar, aşıyı bulanlar, savaşanlara silah gönderenler dünyadaki ayrışmaların hepsinin ortak noktasında Yunus'tan yoksun toplumların bugün dünyada nelere yol açtığını görebiliyoruz. Özellikle dün imzalanan iklim anlaşması Yıllardır Amerika'nın imzalamadığı Ama bugün küresel krize dönüşen İklim meselesi de yine bizim dünyayı bir daha hiç kimse kullanmayacak gibi kullanma hastalığından vazgeçmemiz gerektiğini Yunus'a bakarak anlamamız mümkün gözüküyor. Yunus Emre Anadolu'da doğmuş, Anadolu'da eser bırakmış ve Anadolu'da ölmüştür. Nesilden nesile aktarılacak olan şeyler güzelliklerdir. Kötülükler nesilden nesile aktarılmaz. O yüzden güzelliklerin yayılması bir sünnettir ve Yunus Emre'nin bugünlere gelmesinin sebebi de aslına odur" diye konuştu.

"Yunus Emre'ler çıkartmak mümkün"

Yunus Emre'nin yaşadığı dönemi aşan biri olduğuna vurgu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Yunus Emre'yi anlamak için Yunus Emre'nin doğup büyüdüğü toprakları, medeniyetleri, inanç sistemini ve kaynaklarını bilmek zorundayız. Bu topraklarda Yunus Emre'ye herkesin bir anlam ve bir mana yüklemediği dönemi yaşamaya devam ediyoruz. Ama O, İslam kültürünü, İslam medeniyetinin, İslamiyet'in bir mensubudur ve bir Müslüman'dır. Sizin gibi benim gibi saçı olan, sakalı olan, ağzı olan, bıyığı olan bir varlık. Bunu şunun için söylüyorum; Yunus olmak mümkün. Yunus'lar çıkartmak mümkün" ifadelerini kullandı.

'Bizim Yunus Sempozyumu' Eyüpsultan'da başladı
'Bizim Yunus Sempozyumu' Eyüpsultan'da başladı
'Bizim Yunus Sempozyumu' Eyüpsultan'da başladı
'Bizim Yunus Sempozyumu' Eyüpsultan'da başladı

Eyüpsultan Belediyesi, Yunus Emre, Eyüpsultan, Unesco, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Bizim Yunus Sempozyumu' Eyüpsultan'da başladı - Son Dakika


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