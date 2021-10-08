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İlginç uçuşlarıyla tanınan yamaç paraşütü pilotu şimdi de uçak yapıyor - Son Dakika

İlginç uçuşlarıyla tanınan yamaç paraşütü pilotu şimdi de uçak yapıyor

08.10.2021 11:00

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilginç uçuşlarıyla tanınan yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, evinde alüminyum ve plastik malzemeden ürettiği iki kişi kapasiteli uçak gövdesine, motor ve yamaç paraşütü monte edip, uçurmayı hedefliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilginç uçuşlarıyla tanınan yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, evinde alüminyum ve plastik malzemeden ürettiği iki kişi kapasiteli uçak gövdesine, motor ve yamaç paraşütü monte edip, uçurmayı hedefliyor.

Aile mesleği aşçılığı bırakıp yaklaşık 10 yıldan beri yamaç paraşütü pilotluğu yapan 30 yaşındaki Hasan Kaval, yamaç paraşütüyle süzüldüğü Denizli semalarında mangal yakmış, Türk kahvesi pişirmiş ve paraşütüne motosiklet bağlamıştı.

Daha önce karavan da imal eden Kaval, çocukluk hayali olan uçak yapma fikrini hayata geçirmek için araştırmalar yaptı.

Evinin salonunu atölyeye çeviren ve havacılıkta kullanılan alüminyum ve plastik malzemeyle 4 metre uzunluğundaki uçak gövdesini tamamlayan Kaval, "Hürkuş" adını verdiği uçağı, ip bağlayıp arkadaşları ile 6. katın balkonundan aşağı sarkıtarak indirdi.

Uçak gövdesi, Hasan Kaval ve arkadaşlarınca, motor ve diğer eklentilerin takılması için atölyeye taşındı.

"Çocukluğumdan beri bu uçak üzerine kafa yordum"

Hasan Kaval, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çocukluk hayalini gerçekleştirme fikriyle yola çıktığını aktardı.

Uçağın 4 metre uzunluğunda olduğunu kaydeden Kaval, "Bu uçak gerçek ölçülerde bir uçak. Önünde bir motor sayesinde yamaç paraşütüyle birlikte uçuracağız. Yamaç paraşütüne entegre edilmiş dünyada tek örneği olan bir uçak olacak." dedi.

Uçağa ilk etapta motor ve yamaç paraşütü bağlayacaklarını ve kanatsız şekilde uçuracaklarını aktaran Kaval, daha sonra gövdeye kanat da ekleyeceklerini ifade etti.

Uçağı Türk havacılığının en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş anısına "Hürkuş" ismini verdiğini aktaran Kaval, kendisinin de tehlikeli bulunan uçuşları nedeniyle 1 yıl ceza aldığını belirterek, "Vecihi Hürkuş gibi bir hayat hikayem var. O da bu ülkede bir uçuş yasağı almıştı, uçağı elinden alınmıştı. Yaptığım projelerden dolayı benim de bu yıl bir uçuş yasağım geldi." diye konuştu.

Uçağın her şeyiyle kendisine ait olduğunu aktaran Kaval, "Çocukluğumdan beri böyle bir uçak üzerinde kafa yoruyordum. Fikir olarak tasarladığım, çizdiğim uçağı gerçeğe dönüştürmek için harekete geçtim ve evin içinde gövdesini bitirmiş oldum. Evin balkonundan iple aşağı inen uçağı çok yakın zamanda da uçarken göreceğiz." diye konuştu.

İlginç uçuşlarıyla tanınan yamaç paraşütü pilotu şimdi de uçak yapıyor
İlginç uçuşlarıyla tanınan yamaç paraşütü pilotu şimdi de uçak yapıyor
İlginç uçuşlarıyla tanınan yamaç paraşütü pilotu şimdi de uçak yapıyor
İlginç uçuşlarıyla tanınan yamaç paraşütü pilotu şimdi de uçak yapıyor

Pamukkale, Denizli, Hürkuş, Uçak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İlginç uçuşlarıyla tanınan yamaç paraşütü pilotu şimdi de uçak yapıyor - Son Dakika


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