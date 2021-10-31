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Depremde hasar gören 800 yıllık cami ayağa kaldırılıyor - Son Dakika

Depremde hasar gören 800 yıllık cami ayağa kaldırılıyor

31.10.2021 11:00
Depremde hasar gören 800 yıllık cami ayağa kaldırılıyor

Malatya'da, 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar görünce ibadete kapatılan 800 yıllık Battalgazi Ulu Cami'nin yeniden açılması için güçlendirme ve restorasyon çalışması devam ediyor.

Malatya'da, 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar görünce ibadete kapatılan 800 yıllık Battalgazi Ulu Cami'nin yeniden açılması için güçlendirme ve restorasyon çalışması devam ediyor.

Battalgazi ilçesinde 1224 yılında Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad döneminde inşa ettirilen, İran'daki Büyük Selçuklu cami mimari geleneğini Anadolu'da temsil eden tek örnek olan ve tuğla ile taştan yapılan, yazlık, kışlık alanı bulunan caminin ibadete açılması için çalışmalar sürüyor.

Yapı restorasyonu için çizilen projelerin onaylanmasının ardından camideki çalışmalara 5 Mart'ta başlandı.

Camide deprem sonrasında meydana gelebilecek artçı depremler sonrasında hasarın ilerlemesini ve kısmi göçmeleri önlemek amacıyla 50 kemer askıya alındı.

Restorasyon kapsamında camide ahşap çatı sökümü, kurşun izabesi, beden duvarlarında enjeksiyon yapılması, derz açma çürütmeleri imalatı tamamlandı.

Ana kubbede tuğla imalatı, izolasyon ve kurşun altı imalatları ile payanda yapımının sürdüğü camideki çalışmaların Mayıs 2022'de tamamlanması planlanıyor.

Yaklaşık 2 yıldır ibadete kapalı olan ecdat yadigarı Ulu Cami, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan güçlendirme ve restore çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

"Cami acil onarıma alındı"

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, AA muhabirine, caminin Battalgazi surları içerisinde inşa edilen ata yadigarı bir eser olduğunu ve vakıflar olarak bu eseri gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Elazığ depreminde yapının tonozlarında, beden duvarlarında ve minarede büyük çatlaklar meydana geldiğini hatırlatan Bacanlı, "Cami acil onarıma alındı ve onarımı devam etmekte. Güçlendirme esaslı çalışma yapıldığı için hidrolik kireçli harçlarla onarım yaparak, caminin daha uzun yıllar ayakta kalmasını amaçlıyoruz. 800 yıllık caminin çinilerini orijinal haliyle muhafaza etmenin yollarını arayarak çalışıyoruz. Bu sebeple çinilere fazla bir müdahale etmiyoruz. Güçlendirme yoluyla ata yadigarı bu eseri bizden sonraki nesillere hizmet edebilecek şekilde yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla elimizdeki her türlü imkanı kullanıyoruz." diye konuştu.

Caminin yeniden ibadete açılabilmesi için yaklaşık 10 milyon 600 bin liralık bir rakamla güçlendirme çalışmalarının başlatıldığını anımsatan Bacanlı, şöyle devam etti:

"Ancak eski eserlerde ilk maliyet rakamları tam tutmamakta. Çünkü onarım esnasında projede değişiklikler olabiliyor. Minimum onarım değeri 10 milyon 600 bin lira olarak yola çıktık, zannediyorum süreçte bu rakam biraz daha artabilir. Olması gereken en iyi şekilde onarımı tamamlayarak, ata yadigarı eseri insanlığın hizmetine sunmak için elimizden geleni yapmaktayız. "

"Battalgazi Ulu Cami kentin sembol eserlerinden biri"

İran'daki Büyük Selçuklu camii mimari geleneğini Anadolu'da temsil eden camideki çinileri korumak için titizlikle çalıştıklarını dile getiren Bacanlı, "Çiniler bizim için çok önemli. Bunları yerinde muhafaza ederek, en az müdahaleyle orijinalliğini koruyarak muhafaza etmeye çalışıyoruz. Battalgazi Ulu Cami kentin sembol eserlerinden biri. Günümüze kadar gelen bu eseri daha nice 800 yıllar insanlığın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Huşu içerisinde ibadetimizi yapabileceğimiz güzel bir camiye tekrar kavuşacağız. Bunun için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğümüzde herkes elinden gelen her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Restorasyon, Malatya, Elazığ, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Depremde hasar gören 800 yıllık cami ayağa kaldırılıyor - Son Dakika


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