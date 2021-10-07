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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: "Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: "Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır"

07.10.2021 22:18

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: "Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimizin imar ve inşasında israfa asla tahammülümüz yoktur.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: "Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimizin imar ve inşasında israfa asla tahammülümüz yoktur. Bugün dünyanın her yerindeki Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır. Bilhassa milletimizin inanç ve ibadet dünyasında şehir ve mahalle tasavvurunda kalbinde, geleneklerinde camiinin çok özel bir yeri vardır" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, 'Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu' tanıtım toplantısına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Erbaş, "Camiler hayata anlam katan değerlerin birleştiği mekanlardır. İnanç dünyasından toplumsal ilişkilere, kulluk ve sorumluluk bilincinin oluşmasından hukukun inşasına, eğitimden zanaate, aileden çevreyle ilişkilere kadar hayatın bütün alanlarına yönelik değerlerin ruh kökleri bu mekanda camilerimizde, mescitlerimizde birleşmektedir. Camilerimiz her türlü fikri, siyasi, sosyal, ekonomik farklılıkların ötesinde aynı inanç, aynı duygu ve aynı duada buluştuğumuz en güçlü birlik ve beraberlik zeminleridir. Böylece camiler Müslüman kişiliğinin ve kimliğinin inşa edildiği merkezlerdir" dedi.

Sanat, estetik ve mimari açıdan camilerin bir şaheser olarak düşünüldüğünü söyleyen Başkan Prof. Dr. Erbaş, "Bugün dünyanın her yerindeki Müslümanlar için camiiler en kıymetli mekanlardır. Bilhassa milletimizin inanç ve ibadet dünyasında şehir ve mahalle tasavvurunda kalbinde, geleneklerinde camiinin çok özel bir yeri vardır. Burada en önemli husus şehirleşmenin geldiği noktayı, ihtiyaçları imkanları merkeze alarak yeni projelere ihtiyacımızın olduğu hususudur. En açık ve net şekilde ifade etmeliyim ki bugün camilerimizi sosyal alanlarından, ibadet mekanlarına cemaat kapasitesinden, fiziki görünümüne kadar her yönüyle yeniden ele almak zorundayız. Camilerimiz ihtiyaçlarımıza olduğu kadar şehrin ruhuna ve doğal dünyasına da uygun olmalıdır. Nüfus yoğunluğuna uygun planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Camilerimizin imar ve inşasında israfa asla tahammülümüz yoktur" diyen Prof. Dr. Erbaş, "Bu alanda iki sorunumuzu ifade etmek isterim. Modern dönemde mimarlık biliminin ve alanının camii ve mabed mimarisini biraz ihmal etmiş olmasıdır. ya geçmişteki eserlerin kopyalanmasına ya da gelişi güzel projelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Son zamanlarda bu alanda güzel çalışmalar yapılmaktadır. Bu alandaki çalışmalarımızı daha da güçlendirmemiz icap etmektedir. İkincisi camii inşasındaki yetki ve mevzuat alanının yeniden ele alınma ihtiyacıdır. Cami yönetimi ve cami hizmetleri konusunda yasal olarak sorumlu olan başkanlığımız caminin yeri, projesi, planlanması süreçlerinde etkin şekilde yer almalıdır" açıklamalarında bulundu.

Düzenlenen programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır

Diyanet İşleri Başkanlığı, Asker, imar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: 'Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır' - Son Dakika


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