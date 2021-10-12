Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, kursiyerleri ziyaret etti - Son Dakika

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, "Ağımı Örüyorum Hayata Tutunuyorum Projesi" kursiyerlerini ziyaret etti.

Ergün, ziyaretinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün de proje paydaşı olduğunu söyledi.

Projenin sürdürülebilir olmasının ev hanımlarının aile bütçesine katkı sağlayacağının altını çizen Ergün, kurs eğitmeni Yasemin Yıldız'dan bilgi aldı.

Ergün, kursiyerlere başarı diledi.