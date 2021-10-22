Dünyanın en büyük mozaik müzesinde tezhip sergisi - Son Dakika

Dünyanın en büyük mozaik müzesinde tezhip sergisi

Hatay'da 20 sanatçı, 120 eserini Hatay Arkeoloji Müzesi'nde sergiledi

HATAY - Hatay'da bulunan dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde 20 tezhip sanatçısı eserlerini sergiledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, amaçlarının tanıtımı ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, bazı eserlerin altı ayda tamamlandığını söyledi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan dünyanın en büyü mozaik müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Hataylı 20 tezhip sanatçısı eserlerini sergiledi. Bazı eserlerinde yapımı altı ay sürerken, bazı eserlerde altın yaldız bulunuyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, sanatsal faaliyetleri artık müzeye aktardıklarını, yurt dışından ve şehir dışından gelen misafirlerinde eserleri görmesini sağladıklarını belirtti.

Işıkgör, sanatçıların çok emek verdiğini ve bu emekler sonucu bu eserlerin ortaya çıktığını belirterek "Bizim bu sergiyi açma amacımız, yöresel el sanatçılarımız çok emek verdi. Büyük emekler sonucu güzel eserler ortaya çıktı. Bugün de tezhip sanatı ile ilgili sergi açtık. 120 tane eserimiz var, hepsi Antakya ve Hatay ili ile ilgili. Hem yöremize ait eserleri tanıtıyorlar, hem de sanatımızı en güzel şekilde yansıtıyorlar. Bu sergimiz 3 gün açık kalacak. Hedefimiz ayda bir tane böyle sergi açmak ve bu şekilde planladık. Önemli olan tanıtımı ortaya çıkarmak, müzemizi daha da aktif hale getirmek, sanatsal faaliyetleri müzeye kaydırdığımızın örneği bu. Şu anda 20 tane sanatçımızın eseri var, hepsi de Hataylı. Elbette büyük bir emek veriyorlar. Bazı eserlerimizi 6 ayda yapabildiklerini biliyoruz. Burada altın yaldızlı eserlerimiz bile var. Özellikle yurt dışından ve şehir dışından gelen misafirlerimize de bu eserleri en iyi şekilde göstermek amacındayız. Eserler, kentimizi, tarihi dokuyu ve mozaiklerimizi anlatıyor. Sanatçılarımız bütün dokularımızı en güzel şekilde sergilemişler" dedi.

Tezhip sergisi kurdele kesiminin ardından açılırken, cumartesi ve pazar günleri açık kalarak misafirlerini bekleyecek.