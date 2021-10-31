Evlerin duvarlarını kadınların yaptığı resimler süslüyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde atölyede resim yapmayı öğrenen ev hanımları, tuvalleriyle evlerin duvarlarını renklendirerek aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Boş vakitlerini değerlendirmek ve hobi edinmek isteyen çoğunluğu 60 yaş grubundaki yaklaşık 20 kadın, dekoratif sanatlar ve resim hocası Leman Özkan öncülüğünde Tepeköy Mahallesi'nde açılan resim atölyesi kursuna katıldı.

Burada haftanın 5 günü eğitim alarak resim yapmayı öğrenen ev hanımları, eserlerini evlerinin duvarlarına asarak değerlendirirken, aldıkları siparişleri de hazırlayarak müşterilerine gönderiyor.

"Sergi açmayı planlıyoruz"

Dekoratif sanatlar ve resim hocası Leman Özkan, AA muhabirine, kurdukları küçük atölyede, tablo, dekoratif ve süsleme sanatlarıyla ilgili her türlü çalışmayı yaptıklarını anlattı.

Salgından dolayı çalışmalara 1,5 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını aktaran Özkan, "Ev hanımları ve emekli arkadaşlarımızla resim çalışmaları yapıyoruz. Pandemiden dolayı evlerde kapalı kalmamız tabii ki zor oldu. Şimdi çalışmalarımıza tekrar başladık ve çok güzel de götürüyoruz. Arkadaşlarımız da çok mutlu." diye konuştu.

Özkan, yeteneği olmadığını düşünen ev hanımlarının bile bu işi çok kolay öğrenebildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız eserleri çok severek yaptıkları için ev hanımlarımız genelde evlerine asmayı tercih ediyorlar ama almak isteyen olursa ya da özel sipariş olursa, bu tür eserleri de yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız sipariş alarak, çalışmalarından kazanç elde edip aile bütçesine de katkıda bulunabiliyorlar. Kabiliyeti olmayan ev hanımlarımızın bile aslında kabiliyetlerinin olduğuna şahit oluyoruz. Çok kolay şekilde bu işi öğrenebiliyorlar ve çok büyük zevk alıyorlar. Başardıklarını gördüklerinde çok mutlu oluyorlar, kendi kabiliyetlerini de keşfetmiş oluyorlar. Zaman zaman sergi açarak insanların beğenisine sunuyoruz. Yine sergi açmayı planlıyoruz."

"İçimizdeki yeteneği resim yaptıkça keşfettik"

Emekli ev hanımı Aynur Can Oğuz da hobi amaçlı bir araya geldiklerini belirterek, 6 yıldır hocalarıyla resim çalıştıklarını, aralarında gönül bağının oluştuğunu anlattı.

Burada hem güzel vakit geçirdiklerini hem de resim sanatına olan sevdalarını giderdiklerini aktaran Oğuz, "İnşallah bahara kadar güzel çalışmalar yapabilirsek, kapının önünde güzel sergi açmayı ve halkın beğenisine sunmayı planlıyoruz. İçimizdeki yeteneği resim yaptıkça keşfettik, yıllar içinde deneyim kazandık. Hiçbirimizin ressamlık iddiası yok. Asıl amacımız, bir arada aynı yaş grubu hanımlar olarak sosyalleşmek, bir hobi sahibi olmak ve güzel vakit geçirmek." dedi.