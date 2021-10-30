"Göletler Diyarı" Pazaryeri sonbahar renklerine büründü - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde eşsiz manzaralar sunan 8 gölete ev sahipliği yaptığı için "Göletler Diyarı" olarak anılan Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, sonbaharın gelişiyle sarı, kırmızı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

İlçedeki Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletleri, doğal güzellikleriyle görenleri adeta büyülüyor.

İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan ilçe, özellikle hafta sonları çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Göletlerin etrafında kamp kuran bazı doğaseverler, bölgedeki renk cümbüşüne tanıklık ederek tabiatın tadını çıkarıyor.

Şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihi ilçedeki Bozcaarmut Göleti oluyor. Gölet, sonbaharın pastel renkleriyle ziyaretçilerine doğada eşsiz tatil imkanı sunuyor.

Hazan mevsiminin tüm renklerini bir arada barındıran göleti ziyaret edenler, huzur dolu anlar yaşama fırsatı yakalıyor.

Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden Bozcaarmut Göleti, çam ağaçlarının sularla vuslatıyla ziyaretçilerin vazgeçemedikleri doğa harikası olarak ön plana çıkıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, ilçenin turistlerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

İlçedeki göletlerin doğa tutkunlarının önde gelen tercihleri arasında yer aldığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Yurt içinden ve dışından turistler, yılın her döneminde ilçemizi ziyaret ediyor. Özellikle sonbahar mevsimiyle doğanın sunduğu eşsiz güzelliklere ilgi bir hayli fazla oluyor. İlçemize gelen doğaseverler, karavanları ve kamp çadırlarıyla göletlerimizin etrafında vakit geçirerek adeta huzur buluyor. Göletlerimizin çevresinde düzenlemeler yapmamızın ardından bölgemiz adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Tüm vatandaşlarımızı sakinliği ve temiz havasıyla eşsiz bir ortam sunan ilçemize bekliyoruz."