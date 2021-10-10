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Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi - Son Dakika

Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi

10.10.2021 10:25

Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi Hattat Kadir Sakoğlu ve talebeleri 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi

ANKARA - Hattat Kadir Sakoğlu ve talebeleri 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Gamze Sultan Oudh Home'da gerçekleştirilen açılışa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Sakoğlu'nun talebeleri katıldı. Açılışta konuşan Sakoğlu, uzun bir süre bu sergiyi açmak için hazırlandıklarını belirtti.

" Kuran-ı Kerim'den seçtiğimiz ayetleri minyatür sanatıyla birleştirdik"

Öğrencileriyle hazırlamış olduğu sergiyi başka bir temayla devam ettirmek istediğini söyleyen Sakoğlu, " Ankara'da hat sanatla 20 yılı aşkındır iştigal etmekteyim. Bu vesileyle öğrencilerimizle birlikte çalışmalarımızı bir neticeye ulaştırmak adına cami ve namaz konulu bir sergi hazırladık. Bu hafta sanırım aynı zamanda cami ve din görevlileri haftası olduğu için güzel bir tevafuk oldu. Burada 11 öğrencimle beraber hazırlanmış 25 levhada Kuran-ı Kerim'den seçmiş olduğumuz namaz ayetlerini minyatür sanatıyla birleştirerek Türkiye'deki ve dünyadaki bir çok evrensel bir şeye mal olmuş mimarileri mabetleri minyatürize edildi üzerlerine. Bu şekilde bir sentez yaptık ve sunuma hazırladık. Bu vesileyle de burada hazırlandı ve sunuluyor. Biz kendileriyle uzunca bir süre bu hazırlığı yaptık, yoğun bir çalışma oldu ama çok şükür açtık ve sunuma verdik. İnşallah izleyenler keyifli bir sergi izlerler. Bu çalışmaların devamını yine öğrencilerimle bir başka sergide başka bir temayla devam ettirmeyi planlıyoruz. Hat sanatının İslam sanatları içerisinde etkin bir rolü var. Bu münasebetle kişilere hem sanat zevki tattırması hem de kişisel psikoloji açısından çok önemli" dedi.

Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi
Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi
Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi
Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi

Refah Partisi, Ankara, Hattat, Namaz, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi - Son Dakika
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