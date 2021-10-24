İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Başakşehir'de konser - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanatseverler salona maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek alındı. Salon içerisinde oturma düzeni de Kovid-19 tedbirlerine karşı alınan önlemler kapsamında yapıldı.

Başakşehir Belediyesi , yeni kültür sanat sezonu etkinliklerini görkemli bir konserle başlattı. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen sezonun ilk konserinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Heyecanla ve özlemle beklenen kültür sanat sezonunun ilk konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehir 'de kültür sanat sezonu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 'nın konseriyle açıldı. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'ndeki konserde dinleyiciler unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.

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