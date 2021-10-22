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İzmir'deki arkeolojik kazılarda aslan ve panter kemikleri bulundu - Son Dakika

İzmir'deki arkeolojik kazılarda aslan ve panter kemikleri bulundu

22.10.2021 13:16
İzmir'deki arkeolojik kazılarda aslan ve panter kemikleri bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde arkeolojik kazıları süren Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde 8 bin yıl öncesine ait aslan ve 5 bin senelik panter kemikleri tespit edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde arkeolojik kazıları süren Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde 8 bin yıl öncesine ait aslan ve 5 bin senelik panter kemikleri tespit edildi.

Ege Üniversitesince Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi desteğiyle yürütülen höyük kazılarında sezonun sona ermesi nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ndeki toplantıda bilgi veren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, 2005'ten bu yana yürütülen Yeşilova ve Yassıtepe höyükleri kazılarında kentin tarihini 8 bin 500 yıl önceye çeken bulgulara ulaşıldığını hatırlattı.

Kazılarda her yıl 200'e yakın önemli buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını, son olarak 8 bin yıllık olduğu belirlenen balık şeklinde yapılmış el aletinin gün ışığına çıkarıldığını anlatan Derin, kamuoyuyla daha önce paylaştıkları bu buluntunun balık pulu temizliğinde kullanıldığını düşündüklerini aktardı.

Derin, bu seneki kazılarda iki pantere ait çene kemikleri ve bir aslanın ayak kemiğine de rastladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle çevrede yaşayan hayvan faunasıyla ilgili önemli bulgulara eriştik. Keramit ve çanaklarda panter kabartmalarını görüyorduk. Bu kez Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazı alanında iki ayrı pantere ait çene kemikleri bulduk. Yani Bornova'da panterin yaşadığını, 5 bin yıl önce bu civarda var olduğunu kanıtlayan çok önemli bulgular. Yine Yeşilova Höyüğü'nde de 8 bin yıl önceye ait aslan kemiği saptadık. Ne Ege Bölgesi'nde bununla ilgili bir şey var ne de Batı Anadolu'da. İzmir açısından çok önemli. Faunaya baktığımızda hiç aslanla ilgili bir şey görmezken 8 bin yıl öncesinde burada bir aslanla ilgili yaşamın var olduğunu görüyoruz. Bilim heyetimiz çalışmalarına devam ediyor."

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ise sahip olduğu antik kentler ve ören yerleriyle İzmir'in açık hava müzesi olduğunu, kentin 17 arkeolojik kazı alanıyla en fazla kazı yapılan şehir olduğunu vurguladı.

Karaçanta, kentin tarihi zenginliğinin ortaya koyacak Ege Medeniyetler Müzesi için de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Yeşilova Höyüğü, Turizm, İzmir, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'deki arkeolojik kazılarda aslan ve panter kemikleri bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki arkeolojik kazılarda aslan ve panter kemikleri bulundu - Son Dakika
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