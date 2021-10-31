Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı - Son Dakika

Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı

NEVŞEHİR - Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin tatil listesinde üst sıralarda yer alan Kapadokya'da, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç günlük tatilde de doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Cumhuriyet'in 98'inci yılının kutlandığı 29 Ekim haftası turizmcilerin ve yerel esnafın yüzünü güldürdü. Üç günlük tatili fırsat bilen yerli turistler otelleri doldurdu. Kültür turlarının öne çıktığı bu dönemde Kapadokya bölgesini tercih eden yerli turistler konaklama yeri bulmakta zorlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yerli turist için tatil fırsatı oldu. Bayrama özel tur düzenleyen operatörler yoğun bir talep alırken, Kapadokya otelleri doldu. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına masalsı manzaralar sunan aynı zamanda Kapadokya'nın simgelerinden Ürgüp ilçe girişindeki "Üç Güzeller", yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde baba, anne ve çocuk olarak tanımlanan birbirine bitişik üç peribacasından oluşan Üç Güzeller, 29 Ekim tatilinde de turistlerin ilgisini çekiyor. Ekim ayı doluluk ortalaması yüzde 70'lere çıkarken, 29 Ekim haftası içinde otellerin doluluk oranları da yüzde yüze ulaştı. Doluluklar, özellikle iki yıldır zor dönem geçiren esnafın işlerini de hareketlendirdi.

"Gelen bir daha gelmek istiyor"

Kapadokya bölgesine ilk defa geldiğini belirten vatandaşlar da, "Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilerek, Hafta sonu Kapadokya geldik. Erken rezervasyon yaptırmadığımız için bütçemize göre otel bulmakta zorlandık. Her şeye rağmen Kapadokya mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yer. İlk fırsatta tekrar gelmeye çalışacağız" dediler.

"Erken rezervasyon çok önemli"

Otel işletmecisi Musa Ertaş pandemi nedeniyle Turizm Sektörünün çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirtti. Ertaş "Cumhuriyet Bayramı nedeni ile Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde yüz oldu. Birçok misafirimizi ağırlayamadık. Bölgede yaklaşık 31 bin yatak kapasitesi var. Buda gösteriyor ki bu hafta sonu yaklaşık 31 bin kişi Kapadokya da konakladı. Yer bulamayan ve günü birlik gelip giden misafirlerimizin sayısını da eklersek bu rakam 40 bini buluyor. Kapadokya bölgesini böyle özel günlerde gezmek ve konaklamak isteyen misafirlerimiz için erken rezervasyon yaptırmaları çok önemli" dedi.