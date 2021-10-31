Üye Girişi
Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı - Son Dakika

Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı

31.10.2021 10:19

Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin tatil listesinde üst sıralarda yer alan Kapadokya'da, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç günlük tatilde de doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı

NEVŞEHİR - Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin tatil listesinde üst sıralarda yer alan Kapadokya'da, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç günlük tatilde de doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Cumhuriyet'in 98'inci yılının kutlandığı 29 Ekim haftası turizmcilerin ve yerel esnafın yüzünü güldürdü. Üç günlük tatili fırsat bilen yerli turistler otelleri doldurdu. Kültür turlarının öne çıktığı bu dönemde Kapadokya bölgesini tercih eden yerli turistler konaklama yeri bulmakta zorlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yerli turist için tatil fırsatı oldu. Bayrama özel tur düzenleyen operatörler yoğun bir talep alırken, Kapadokya otelleri doldu. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına masalsı manzaralar sunan aynı zamanda Kapadokya'nın simgelerinden Ürgüp ilçe girişindeki "Üç Güzeller", yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde baba, anne ve çocuk olarak tanımlanan birbirine bitişik üç peribacasından oluşan Üç Güzeller, 29 Ekim tatilinde de turistlerin ilgisini çekiyor. Ekim ayı doluluk ortalaması yüzde 70'lere çıkarken, 29 Ekim haftası içinde otellerin doluluk oranları da yüzde yüze ulaştı. Doluluklar, özellikle iki yıldır zor dönem geçiren esnafın işlerini de hareketlendirdi.

"Gelen bir daha gelmek istiyor"

Kapadokya bölgesine ilk defa geldiğini belirten vatandaşlar da, "Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilerek, Hafta sonu Kapadokya geldik. Erken rezervasyon yaptırmadığımız için bütçemize göre otel bulmakta zorlandık. Her şeye rağmen Kapadokya mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yer. İlk fırsatta tekrar gelmeye çalışacağız" dediler.

"Erken rezervasyon çok önemli"

Otel işletmecisi Musa Ertaş pandemi nedeniyle Turizm Sektörünün çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirtti. Ertaş "Cumhuriyet Bayramı nedeni ile Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde yüz oldu. Birçok misafirimizi ağırlayamadık. Bölgede yaklaşık 31 bin yatak kapasitesi var. Buda gösteriyor ki bu hafta sonu yaklaşık 31 bin kişi Kapadokya da konakladı. Yer bulamayan ve günü birlik gelip giden misafirlerimizin sayısını da eklersek bu rakam 40 bini buluyor. Kapadokya bölgesini böyle özel günlerde gezmek ve konaklamak isteyen misafirlerimiz için erken rezervasyon yaptırmaları çok önemli" dedi.

Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı
Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı
Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı
Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı

Cumhuriyet, Kapadokya, Türkiye, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu 10:18 Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu Meteoroloji'den Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı uyarısı 10:16 Meteoroloji'den Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı uyarısı Son dakika: Meteoroloji 10:08 Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek
Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek! Masada kritik başlıklar var 08:49 Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek! Masada kritik başlıklar var Dev siteler mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu! Milyonlarca liranın nereye gittiği bilinmiyor 07:56 Dev siteler mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu! Milyonlarca liranın nereye gittiği bilinmiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık 07:30 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi 01:26 Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar

Son Dakika Haberleri
10:17 Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu
10:09 Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız
10:08 Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu         
10:20
Fenerbahçeliler çok üzülecek! Altay Bayındır'dan gelen haber kahretti Fenerbahçeliler çok üzülecek! Altay Bayındır'dan gelen haber kahretti         
10:17
Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız         
10:10
MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 seçimlerinde net hedef verdi: Birincilik istiyoruz MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 seçimlerinde net hedef verdi: Birincilik istiyoruz         
09:11
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a seslendi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a seslendi: Parasını verip kulüpten gönderin         
08:22
İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım         
07:43
Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor         
06:18
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 10:25:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kapadokya 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement