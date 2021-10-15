Kars'ta yüz yıllık 'Rus Kilisesi' yıkılıyor - Son Dakika

Kars'ta yüz yıllık 'Rus Kilisesi' yıkılıyor

KARS - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta yüz yıllık tarihi Rus Kilisesi yıkılıyor.

Kars merkez Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan kilisenin duvarları yıkılmış, içerisi define avcıları tarafından kazılarak tahrip edilmiş vaziyette bulunuyor.

Kars'ta tarihi değerler teker teker kaybolurken, ayakta kalanlar ise kaderine terk ediliyor. Kent merkezinde bulunan ve Ruslar tarafından kullanılan kilise adeta kaderiyle baş başa bırakılmış, içerisi ise balicilere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en önemli tarihi değerlerine sahip olan kentte tarihi eserlere yeterince değer verilmemesi de dikkat çekiyor.

Adeta açık hava müzesi olan Kars'ta bulunan Rus Kilisesi'nin yıkılmaktan kurtarılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, "1954 yılından beri ben buradayım. Doğdum büyüdüm klise aynı, ama ben bunun yıkılmasını istemiyorum. Güzel bir şekilde onarılsa, 2-3 garibana verilse en azından garibanlar barınır" dedi.

Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık Rus Kilisesi için gerekli önlemler alınarak yıkılmaktan kurtarılması bekleniyor.