Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü konseri - Son Dakika

Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü konseri

ARDAHAN - Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 9. Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı Ardahan'da bir konser düzenledi.

Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü münasebetiyle Büyük Zaferi anma etkinlikleri kapsamında, Erzurum 9.Kolordu Komutanlığı Bando Bölüğü tarafından Milli Egemenlik parkında bir konser verildi. Halka açık gerçekleştirilen ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 25. Hudut Tugay Komutanlığınca düzenlenen konserde Zafer marşları ve türküleri söylendi.

Konseri, Ardahan Vali Yardımcı Mehmet Fatih Kılıç, İl Küldür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş izledi.