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Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan 64 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan 64 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi

19.10.2021 16:19
Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan 64 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, sosyal medyadaki bir paylaşıma yorum yaparak bugüne kadar doğum gününün hiç kutlanmadığını belirten 64 yaşındaki kadına sürpriz yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, sosyal medyadaki bir paylaşıma yorum yaparak bugüne kadar doğum gününün hiç kutlanmadığını belirten 64 yaşındaki kadına sürpriz yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa görevlileri, sosyal medyadaki bir paylaşıma yorum yapan kent sakinlerinden Emine Düşmez ile iletişim kurarak bilgilerini aldı.

Doğum günü geldiğinde Başkan Savran, pasta hazırlatarak Düşmez'in yalnız yaşadığı Bekdik Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine gitti.

Savran ve beraberindekileri evinde ağırlayan Düşmez, kendisi için hazırlanan mumlara üfleyip, pastayı Savran ile birlikte kesti.

Sürpriz kutlamadan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Düşmez, "Evlatlarım ve torunlarım için hayırlı bir ömür diledim. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Kentte 18 yaşına giren tüm gençlerin doğum günlerinde evlerine belediye görevlilerince pasta götürüldüğünü anlatan Başkan Savran, "Arkadaşlarımız teyzemizin yorumundan bahsettiklerinde kendisi için de bir pasta hazırlanmasını ve ilk doğum günü pastasını kendim götürmek istedim. Onu bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Kendisine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan 64 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan 64 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi - Son Dakika
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