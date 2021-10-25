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"Topraktan Sofraya Patates Festivali" düzenlenecek - Son Dakika

"Topraktan Sofraya Patates Festivali" düzenlenecek

25.10.2021 15:15

Niğde'de Valilik, Belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde 30 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek "Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali"nin lansmanı yapıldı.

Niğde'de Valilik, Belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde 30 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek "Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali"nin lansmanı yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen programda, "Marka Kent Niğde Projesi" kapsamında, kentte her ay bir festival düzenlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle gerçekleştiremedikleri bu festivallerin ilkinde patatesi tanıtacaklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Festivaller ilimizi tanıtmanın en güzel yollarından biri. Bu sayede ilimize hem ziyaretçi gelecek hem de bu etkinlikler ulusal basında yer alacak. Patates deyince genelde herkesin aklına Niğde gelir. Festivallere patatesle başlamanın doğru olduğuna karar verdik. Festivallerin başlaması değil, sürdürülebilir olması önemli. İnanıyorum ki tüm esnafımız, odalarımız, STK'lerimiz, vatandaşlarımız, kamu kurumlarımız sahip çıktığı sürece bu festival geleneksel hale dönüşecek ve bundan sonra artan bir heyecanla kutlanmaya devam edecek."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de patates festivalinin, Niğde'nin dünyaya tanıtılmasında bir başlangıç olacağını dile getirdi.

Patatesin, Niğde'nin bir değeri olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bunu sadece biz de söylemedik. Bu işin uzmanlarıyla çalıştık. Herkes 'Niğde olarak potansiyeliniz çok fazla, tanıtım eksikliğiniz var. Birkaç dokunuşla Niğde'nin Anadolu'nun parlayan yıldızı, turizmde yine İç Anadolu Bölgesi'nde adı önce geçen illerden biri olması işten bile değil.' demişlerdi. Bu dokunuşlara başlıyoruz. Bu festivaller ufak bir dokunuş gibi görünebilir ama daha büyük dokunuşlarımız da olacak. Kale bölgemizin dönüşümüyle devamında eski sanayi ve meydandaki dönüşümlerle 2 yıl içerisinde bambaşka bir Niğde olacak."

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise şehrin en önemli üretim kollarından birinin patates olduğuna işaret ederek, Niğde patatesinin, şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasında önemli rol üstleneceğini aktardı.

Konuşmaların ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim görevlilerinin hazırladığı dondurma, cezerye, tatlı gibi patatesle yapılan yaklaşık 20 çeşit yemek, misafirlere ikram edildi.

Festival kapsamında yarışma ve konser düzenlenecek, ünlü şeflerin katılımıyla patates yemekleri yapılacak. Ayrıca katılımcılara yaklaşık 50 çeşit patates yemeği ikram edilecek. Öte yandan katılımcılar, Patates Araştırma Enstitüsünde patates hasadı yapabilecek.

Topraktan Sofraya Patates Festivali düzenlenecek
Topraktan Sofraya Patates Festivali düzenlenecek
Topraktan Sofraya Patates Festivali düzenlenecek
Topraktan Sofraya Patates Festivali düzenlenecek
Topraktan Sofraya Patates Festivali düzenlenecek
Topraktan Sofraya Patates Festivali düzenlenecek
Topraktan Sofraya Patates Festivali düzenlenecek
Topraktan Sofraya Patates Festivali düzenlenecek
Topraktan Sofraya Patates Festivali düzenlenecek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Festival, Niğde, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Topraktan Sofraya Patates Festivali' düzenlenecek - Son Dakika


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