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Perge Kazı Başkanı Kepçe: "Perge kazıları birkaç jenerasyon daha devam eder" - Son Dakika

Perge Kazı Başkanı Kepçe: "Perge kazıları birkaç jenerasyon daha devam eder"

17.10.2021 10:44
Perge Kazı Başkanı Kepçe:

Perge Kazı Başkanı Kepçe: "Perge kazıları birkaç jenerasyon daha devam eder" Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, "Büyük bir Roma Kenti Perge'de daha birkaç jenerasyon kazı çalışmaları devam edecektir" dedi.

Perge Kazı Başkanı Kepçe: "Perge kazıları birkaç jenerasyon daha devam eder"

ANTALYA - Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, "Büyük bir Roma Kenti Perge'de daha birkaç jenerasyon kazı çalışmaları devam edecektir" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri ve tarihi M.Ö 3 bin yıllarına dayanan Antalya'nın Aksu İlçe sınırlarında yer alan 5 bin yıllık Perge Antik Kenti, Anadolu'nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olarak biliniyor.

1946 yılında başlayan ve bu yıl 75'inci yılını doldurduğu kazı çalışmalarının birkaç jenerasyon daha devam edeceğini ifade eden Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, klasik arkeoloji bilimi içinde en uzun soluklu Türk bilim insanları tarafından devam ettirilen bir kazı olduğunu söyledi.

Perge'nin herkesin hatıralarında güzel bir anı bırakmasını istediklerini kaydeden Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, "Geçmişte hocalarımızı vefat edenleri hayırla anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz kendilerine. Burada emeği geçen herkes için çok önemli Perge. Herkesin heyecanını paylaşma ve Perge'nin herkesin hatıralarında güzel bir anı bırakmasını istiyoruz. Perge'de kazı çalışmaları daha birkaç jenerasyon daha devam eder. Yukardaki tepeye Akropolis'e çıkacak olursanız, şayet çok az bir kısmının kazılmış olduğunu göreceksiniz. Büyük bir Roma Kenti dolayısıyla daha birkaç jenerasyon burada kazı çalışmaları devam edecektir" şeklinde konuştu.

Perge Kazı Başkanı Kepçe: Perge kazıları birkaç jenerasyon daha devam eder
Perge Kazı Başkanı Kepçe: Perge kazıları birkaç jenerasyon daha devam eder
Perge Kazı Başkanı Kepçe: Perge kazıları birkaç jenerasyon daha devam eder
Perge Kazı Başkanı Kepçe: Perge kazıları birkaç jenerasyon daha devam eder

Türkiye, Antalya, Turizm, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Perge Kazı Başkanı Kepçe: 'Perge kazıları birkaç jenerasyon daha devam eder' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Perge Kazı Başkanı Kepçe: "Perge kazıları birkaç jenerasyon daha devam eder" - Son Dakika
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