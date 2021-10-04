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Şanlıurfa'da sağlıkçılar obeziteye dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika

Şanlıurfa'da sağlıkçılar obeziteye dikkati çekmek için yürüdü

04.10.2021 12:35
Şanlıurfa'da sağlıkçılar obeziteye dikkati çekmek için yürüdü, System.String[]

Şanlıurfa'da sağlıkçılar, obeziteye dikkati çekmek için Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında, doğasıyla ünlü Takoran Vadisi'nde yürüyüş yaptı.

Şanlıurfa'da sağlıkçılar, obeziteye dikkati çekmek için Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında, doğasıyla ünlü Takoran Vadisi'nde yürüyüş yaptı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında bir grup sağlık çalışanı, zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, kaya mezarları ve eşsiz görüntüsüyle ilgi gören Takoran Vadisi'nde bir araya geldi.

Sağlık çalışanları, 4 kilometrelik vadi boyunca yürüdü.

Etkinliğe katılan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde çağın vebası olarak tanımlanan obeziteye dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Obezitenin dünya için ciddi tehlike arz ettiğini belirten Gülüm, şunları kaydetti:

"Ülkemizde neredeyse her 4 kişiden biri obezdir. Obezitenin tek çaresi yürümek ve hareketliliği arttırmaktır. Pandemide yaşanan kısıtlamalar nedeniyle evlere kapandık. Bu kısıtlamalar nedeniyle maalesef obizete de artışlar oldu. Etkinliğimizi, hem sağlıklı yaşama dikkati çekmek hem de özellikle bu güzellikleri katılanlara yaşatmak adına, kültürümüzün bir parçası ve değeri olan Takoran Vadisi'nde yaptık. Özellikle obezite ile mücadele anlamında yürümenin ve günde en az 10 bin adım önemini tekrar vurguluyoruz."

Aktiviteyi arttırmak ve farkındalık için düzenlenen etkinliğe katıldığını söyleyen diyetisyen Hamza Kurç da "Obezite, büyük bir halk sağlığı problemidir. Bunun tek tedavisi de sağlıklı beslenme ve hareket etmekten geçiyor. Her gün iki saat olacak şekilde 10 bin adım atmak koşuluyla fiziksel aktivitemizi arttırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Grup üyeleri yürüyüşün ardından vadinin su altında kalan bölümünü tekneyle gezdi.

Şanlıurfa'da sağlıkçılar obeziteye dikkati çekmek için yürüdü
Şanlıurfa'da sağlıkçılar obeziteye dikkati çekmek için yürüdü
Şanlıurfa'da sağlıkçılar obeziteye dikkati çekmek için yürüdü
Şanlıurfa'da sağlıkçılar obeziteye dikkati çekmek için yürüdü
Şanlıurfa'da sağlıkçılar obeziteye dikkati çekmek için yürüdü

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, Şanlıurfa, Bitki, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da sağlıkçılar obeziteye dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sağlıkçılar obeziteye dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika
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