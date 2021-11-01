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Şehitler diyarında 'Kızılay sokağı' açıldı - Son Dakika

Şehitler diyarında 'Kızılay sokağı' açıldı

01.11.2021 18:04

Şehitler diyarında 'Kızılay sokağı' açıldıÇANAKKALE Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan Kızılay Ağadere Müzesi'nde, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 'Kızılay Haftası Sokağı' açıldı.

Şehitler diyarında 'Kızılay sokağı' açıldı

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan Kızılay Ağadere Müzesi'nde, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 'Kızılay Haftası Sokağı' açıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan Kızılay'ın Ağadere Müzesi içerisinde kurulan ve hafta boyunca ziyaretçilerini karşılayacak olan Kızılay Haftası Sokağı, renkli etkinliklere sahne oldu.

Eceabat'ta bu sene ilk defa açılan Kızılay Haftası Sokağı'na büyük ilgi bekleniyor. Kızılay'ın Ağadere Müzesi içerisinde pandemi koşullarında hazırlanan Kızılay Haftası Sokağı'nda, çocuklar için özel hazırlanan tiyatro oyunu, gönüllülük üzerine stantlar ve çocuklar için oyun alanları yer alıyor.

Bugün 13.30'da başlayan etkinliğe; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, diğer protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, çocuklar için hazırlanan tiyatro gösterimiyle devam etti. Protokol üyeleri ve öğrenciler, tiyatro sonrasında müzeyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Şehitler diyarında 'Kızılay sokağı' açıldı
Şehitler diyarında 'Kızılay sokağı' açıldı
Şehitler diyarında 'Kızılay sokağı' açıldı
Şehitler diyarında 'Kızılay sokağı' açıldı

Kızılay Haftası, Çanakkale, Eceabat, Kızılay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şehitler diyarında 'Kızılay sokağı' açıldı - Son Dakika


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