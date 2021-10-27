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Şifa dağıtan kadın doktorlar, kırsaldaki çocukları da sanatla buluşturuyor - Son Dakika

Şifa dağıtan kadın doktorlar, kırsaldaki çocukları da sanatla buluşturuyor

27.10.2021 11:00
Şifa dağıtan kadın doktorlar, kırsaldaki çocukları da sanatla buluşturuyor

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfınca (KAHEV) hayata geçirilen "Gezici Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında, kırsaldaki dezavantajlı çocukları sanatla buluşturmak için ebru ve çamur atölyesi çalışması gerçekleştiriyor.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfınca (KAHEV) hayata geçirilen "Gezici Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında, kırsaldaki dezavantajlı çocukları sanatla buluşturmak için ebru ve çamur atölyesi çalışması gerçekleştiriyor.

KAHEV, Batman Kent Konseyi Kadın Meclisinin de desteğiyle ilk olarak Kozluk ilçesinin Koçaklar köyünde projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında, çocuklarla ebru ve çamur atölyesi çalışması yapıldı. Gönüllü doktorlar, oyunlar da oynadıkları çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Başer, AA muhabirine, projenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kapsayacağını söyledi.

Sanatın insan hayatındaki yeri ve öneminin farkında olduklarını belirten Başer, sanat olmadan insanların sosyal yaşantıları ve ruh dünyalarının eksik kaldığını dile getirdi.

Başer, proje sayesinde çocukların içlerindeki sanatçıyı keşfetmelerine aracı olduklarını anlatarak, "Köyde ebru ve çamur atölyesi yaptık. Çocuklar hayal güçleriyle çeşitli heykeller yaptı. Ebruda da yine renkleri, desenleri onlar seçti. İyilik paylaşarak çoğaldığı için biz de bu misyonla yaptıkça daha çok iyilik yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu boş vakitlerinde köy çocuklarıyla buluşup aktivite yapmanın kendilerini de mutlu ettiğini belirten Başer, şunları kaydetti:

"Doktor olduğumuz için mutluluğun, huzurun fizyopatolojisini de biliyoruz. Aslında 'mutluluk hormonu' dediğimiz serotonin ve dopamin, iyilik yaparak salgılanan ve iyilik yaptıkça artan hormonlar. Çocukları mutlu gördüğümüz zaman karşılığında bu mutluluğu biz de yaşıyoruz. Gönül rahatlığıyla evlerimize gidiyoruz. Topluma faydalı olmanın verdiği huzurla, sadece mesleğimizi yaparak bu ülkede fayda sağlamak değil, elimizden ne geliyorsa bu ülkenin çocukları için yapmaya çabalıyoruz."

Hastanede çocuklara şifa, kırsalda eğitimlerine katkı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şevin Yardımcı Astan da hastanede yoğun mesailerinde şifa dağıttıklarını, diğer vakitlerde ise dezavantajlı çocuklarla etkinlik yaparak onların eğitimlerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukları mutlu etmenin çok güzel ve özel bir duygu olduğunu dile getiren Astan, "Biz bunu çocuk hekimi olarak her an yaşayan insanlarız. Köy çocuklarıyla yapılan bu etkinliklere kendi çocuklarımızla katılıyoruz. Onlara da katkı sağlamış oluyoruz. Çok mutluluk verici." diye konuştu.

Anestezi Uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ise aktivitelerde kendi çocuklarının da köydeki akranlarıyla kaynaşarak sosyalleştiğini belirtti.

Yoğun iş temposundan sonra böyle etkinliklerin kendilerini de rahatlattığını ifade eden Kılınç, "Çocuklar gülümsüyor. Okul boyadığımızda bizimle o işin içine katılmaya çalışıyorlar. Onlarla sohbet ediyoruz. Birlikte yemek yiyoruz. Çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizi de mutlu ediyor. Hekim olarak anlıyoruz ki karşımızdaki insanlar mutlu." dedi.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şifa dağıtan kadın doktorlar, kırsaldaki çocukları da sanatla buluşturuyor - Son Dakika


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