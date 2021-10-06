Son dakika haberi: Ordu'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde, "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi iş birliğinde, "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında düzenlenen sergide, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tablolar yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, serginin açılışında yaptığı konuşmada, böylesine tarihi öneme sahip bir serginin Ordu'da açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Selçukluların, Danişmendliler'in ihtişam ve zarafetini yansıtan muhteşem eserleri görme imkanı elde edeceklerini belirten Güler, "Bu sergi ilimiz için çok büyük bir fırsattır. Böyle bir fırsatı bizlere verdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak böylesi güzel eserlerin sergilerini kente getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Güler, "Bu sergiyle aynı zamanda tarihi buluşmayı, zevki, ihtişamı ve zarafetin timsallerini burada gözlerimizle görerek bir kez daha hissetme imkanı elde edeceğiz. Ayrıca bu sergi hem geçmişle bağ kurmamızı hem de geleceğe bakmamızı ve bir ufuk turu yapmamızı sağlayacak." diye konuştu.

Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat ise sergi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergi, 9 Ekim Cumartesi saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın, ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı.