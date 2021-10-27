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Türk denizciliğin sembol ismi Çaka Bey anısına Dokuz Eylül Üniversitesi'nde büst yapıldı - Son Dakika

Türk denizciliğin sembol ismi Çaka Bey anısına Dokuz Eylül Üniversitesi'nde büst yapıldı

27.10.2021 16:47
Türk denizciliğin sembol ismi Çaka Bey anısına Dokuz Eylül Üniversitesi'nde büst yapıldı

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden, İzmir fatihi Çaka Bey anısına Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlük binası önünde yaptırılan büst törenle açıldı.

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden, İzmir fatihi Çaka Bey anısına Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlük binası önünde yaptırılan büst törenle açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Arzu Atıl ve ekibi tarafından yapılan büstün açılış törenine katılan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Çaka Bey'in adını ve şanını yaşatmayı sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

DEÜ'nün denizcilik alanında öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten öncü bir kurum olduğunu belirten Hotar, "Üniversitemiz, deniz bilimleri alanında devletimizin verdiği ulusal ve uluslararası görevleri başarıyla icra ediyor. Akademi dünyasında olduğu kadar, milletimize, devletimize, tarihimize ve kültürümüze karşı sorumluluklarını da yerine getiren üniversitemiz, bu alanda birçok değeri yetiştirmiş, öncü olmuş ve örnek çalışmalara imza atmıştır. Bu bağlamda, Türk Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş tarihine de kaynaklık eden ve büyük milletimize denizlerdeki ilk zaferi yaşatan Çaka Bey'in adını ve şanını yaşatmayı büyük ailemizin sorumluluklarından biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizcilik Fakültesi ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile uluslararası çalışmalara imza attıklarını aktaran Hotar, şunları kaydetti:

"Enstitümüzün bilimsel danışmanlığında Osmanlı savaş gemisine ait eserleri gün yüzüne çıkartıyoruz. DEÜ ve İZKA arasında İzmir'in su altı kültür mirasını ortaya çıkarmak, korumak ve kültür turizmine kazandırmak amacıyla imzaladığımız bir protokol bulunuyor. Mavi Büyüme Stratejisini ve Mavi Vatan vizyonunu desteklemek, su altı kültür mirasının araştırılması ve kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk. Müsilajla ilgili çözüm önerilerimizi açıkladık, 'İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi' raporuna ait kirlilik izleme çalışmalarımızı paylaştık."

Törene, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile akademisyenler katıldı.

Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu'nun da dinleti sunduğu törende büstün yapımını gerçekleştiren Prof. Arzu Atıl ve ekibine plaketleri verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik, İzmir, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türk denizciliğin sembol ismi Çaka Bey anısına Dokuz Eylül Üniversitesi'nde büst yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk denizciliğin sembol ismi Çaka Bey anısına Dokuz Eylül Üniversitesi'nde büst yapıldı - Son Dakika
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