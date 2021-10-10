UNESCO kenti Safranbolu hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Kültür turizminin önemli noktalarından olan tarihi konaklarıyla ünlü ilçe, hafta sonunda farklı şehirlerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Arnavut kaldırımlı sokakları ve müzeleri gezen, seyir teraslarına çıkan ziyaretçiler, han ve genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konaklarda keyifli vakit geçirdi.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerden tadan ziyaretçiler, lokum satış yerleri ile hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine, ilçenin yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını söyledi.

Salgın öncesi yılda 1 milyonu aşkın turist ağırladıklarını aktaran Köse, yavaş yavaş eski günlere geri dönülmeye başlandığını ifade etti.

Köse, Tarihi Çarşı bölgesindeki trafik sorununa çözüm bulmak için ticaret alanının trafiğe kapatılmasına yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, uygulamanın yeni sezona yetiştirileceğini kaydetti.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğiyle yapılan çalışmaların ardından Fransa ve Kanada'dan turistlerin ilçeye geldiğine de değinen Köse, "İlçemize gelen yabancı turistler, tarihi Katır Yolu'nda yürüyüş yaptı. Katır Yolu'na hayran kaldılar. Martta Fransa'dan, haziranda ise Kanada'dan turist kafileleri ilçemize gelecek. Turist profilimiz değişecek. Daha çok kültür turizmine ilgi duyan ziyaretçileri ağırlayacağız." dedi.