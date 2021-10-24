Yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, Hatay'da gastronomi öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali etkinlikleri kapsamında, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

İlçede bir kafede gerçekleşen etkinliğe şefler Mehmet Özer, Hazer Amani ve Maksut Aşkar da katıldı.

Soysal ve şefler öğrencilere gastronomi ve kariyer planlamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Türk yemek uzmanı ve yazar Soysal, festivale katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hatay'ın hem tarihi hem de lezzetleriyle çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Soysal, buradaki öğrencilerin çok şanslı olduğunu söyledi.

HMKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Nurhayat İflazoğlu da etkinliğe yaklaşık 40 öğrencisi ile beraber geldiklerini ve gastronomi adına çok değerli bilgiler aldıklarını kaydetti.