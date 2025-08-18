Haçka Yaylası: Doğanın Cenneti

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki 1900 rakımlı Haçka Yaylası yeşil bitki örtüsü, gölü, Haçkalı Baba Türbesi ve camisiyle misafirlerini ağırlıyor.

Yayla, özellikle yaz aylarında kampçılar ve doğa tutkunları için ideal bir rota haline geliyor.

Sessiz bir ortamda doğa ile vakit geçirmek isteyenlere günün ilk ışıklarıyla seyrine doyum olmayan manzaralar sunan yayla, akşam saatlerinde ise zirvesinde adeta 'bulutlara komşu' olma hissi veriyor.

Bünyesinde barındırdığı gölle de dikkat çeken yaylaya gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yapıp doğayla baş başa kalmanın keyfini çıkarıyor.

Yayla şenlikleriyle birlikte yurdun farklı illerinden gelen insanları da ağırlayan yaylada, yöresel lezzetlerin sunulduğu işletmeler hizmet veriyor.

Ulaşım kolaylığı ve görülmeye değer manzarasıyla ön plana çıkan Haçka Yaylası, ziyaretçi potansiyelini her geçen gün daha da artırıyor.