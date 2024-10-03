Hadelich, İzmir Devlet Senfoni ile sahne alıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hadelich, İzmir Devlet Senfoni ile sahne alıyor

Hadelich, İzmir Devlet Senfoni ile sahne alıyor

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Grammy ödüllü Augustin Hadelich ile 50. sanat sezonunu açıyor.

03.10.2024 12:49
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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 50'nci sanat sezonunda Grammy ödüllü Augustin Hadelich ile klasik müzik tutkunlarını bir araya getirecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) bu akşam 20.00'de düzenlenecek konserde çağın sayılı keman sanatçıları arasında gösterilen Hadelich sahne alacak.

Seçkin orkestra toplulukları ve konser salonlarında konser veren ve fenomenal tekniğiyle bilinen keman virtüözü Hadelich'in repertuvarında Bach'tan Beethoven'a, Mozart'tan Paganini'ye uzanan eserler yer alıyor.

Hadelich, eserlere Giuseppe Guarneri del Gesu'ya ait 1744 yılı yapımı kemanıyla ses verecek.

2016'da Fransız klasik müzik bestecisi Dutilleux'un "L'Arbre des Songes" isimli keman konçertosu kaydıyla "En İyi Klasik Enstrüman Solosu" Grammy Ödülü'nü kazanan Augustin Hadelich, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile açılış konseri öncesi prova yaptı.

Bugün yapılacak genel prova ise konsere olan ilgi nedeniyle seyirciye açıldı.

50'nci yılına özel program hazırlandı

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Özge Tanrıver, AA muhabirine, orkestranın 1975'ten bu yana başarılı konserlere imza attığını söyledi.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın dünyanın ve Türkiye'nin köklü sanat kurumlarından biri olduğuna işaret eden Tanrıver, Grammy ödüllü keman virtüözü Hadelich ile yeni sezonu karşılayacaklarını aktardı.

Senfoninin 50'nci yılına özel bir program hazırladıklarını belirten Tanrıver, "Özenle hazırlandığımız konser sezonumuzda, açılış konserimizde olduğu gibi dünyaca ünlü daha önce İzmir'e, Türkiye'ye gelmemiş birçok başarılı dünya starlarının yanı sıra yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden Türk gençlerimizle de sahnemizi paylaşacağız." dedi.

Tanrıver, orkestranın keman sanatçısı Gündüz Öğüt'ün önderliğinde kurulan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu'nun yeni sezonda da Adnan Saygın Sanat Merkezi'nde eğitim konserlerine devam edeceğini söyledi.

Eğitim konserleriyle senfoninin izleyici kitlesinin gençleştiğini gözlemlediklerini aktaran Tanrıver, "Daha önce konserlere gelme alışkanlığı olmayan gençlerimizi çok sesli müziğin tanıtımı, klasik müziğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması bizim için çok önemli, bu konserler sayesinde şu an izleyici kitlesi oldukça değişmiş durumda." diye konuştu.

50'nci yıl konserleri yurt dışında da verilecek

Senfoninin 50'nci yılında, ülkeyi yurt dışında başarıyla temsil edecek olmanın da heyecanını yaşadıklarını belirten Tanrıver, "25 Ekim'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 30 Ekim'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te büyükelçiliklerimizin davetiyle konser gerçekleştireceğiz. Devlet sanatçımız Şef Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek konserler için şimdiden çok heyecanlıyız. Ayrıca 25 Aralık ve 8 Ocak arasında da Çin'de sekiz konserlik bir turnemizde olacak." dedi.

Alman şef Ruth Reinhardt ise yeni sezonun ilk konserinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrasıyla tekrar bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Reinhardt, konserde Hadelich'in J. Sibelius'un "Keman Konçertosu", B. Smetana'nın "Moldau" isimli eseri, P. İ. Çaykovski'nin "Romeo ve Juliet" eserleri de seslendireceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hadelich, İzmir Devlet Senfoni ile sahne alıyor - Son Dakika

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