Hadrianopolis\'in logosunu KBÜ öğrencileri tasarladı

Karabük Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan logo, antik kentin yeni kurumsal kimliği olarak kullanılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan Hadrianopolis Antik Kenti'nin resmi logosu, Karabük Üniversitesi öğrencilerinin tasarımıyla belirlendi.

Karabük'ün önemli arkeolojik değerlerinden Hadrianopolis Antik Kenti için hazırlanan yeni logo tasarımı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak tescillendi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan çalışma, antik kentin yeni kurumsal kimliği olarak kullanılacak.

Proje kapsamında hazırlanan tasarımlar, Prof. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda öğrenci İbrahim Tutkal'ın hazırladığı logo tasarımı resmi logo olarak seçildi. Ömer Faruk Günergök'ün hazırladığı broşür tasarımı da beğeni topladı.

Atölye süreci, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Zengin ve Arş. Gör. Hilal Sansar'ın akademik rehberliğinde yürütüldü. Bakanlık onayı alan tasarımlar için düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere ve projeye katkı sunan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törene Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa ile Safranbolu Müze Müdürü Erdal Acar da katıldı. - KARABÜK