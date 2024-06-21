Hadrianopolis'te Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hadrianopolis'te Kurban Bayramı yoğunluğu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti, Kurban Bayramı'nın ilk 5 gününde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı. Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait kalıntılarıyla ünlü olan antik kent, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Roma Hamamı'ndaki mozaikler ve cam teras, ziyaretçilerin en çok ilgisini çekiyor. Kazı çalışmalarının devam ettiği antik kentte, bayramdan sonra çalışmalara başlanacak. Ayrıca, antik kenti ziyaret edenlerin daha rahat bir deneyim yaşayabilmesi için bir karşılama merkezi projesi de tamamlanmak üzere.

21.06.2024 12:14
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Hadrianopolis'te Kurban Bayramı yoğunluğu

" Karadeniz'in Zeugması" Hadrianopolis 5 günde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı

KARABÜK - "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti, Kurban Bayramı'nın ilk 5 gününde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tarihi kalıntılar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

MÖ 1. yüzyılda kurularak MS 8. yüzyıla kadar kullanıldığı tahmin antik kentte Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Tarih ve doğayla iç içe vakit geçirme imkanı yakalayan ziyaretçilerin ilgisini en çok cam teras ile kapatılarak dış etkenlere karşı korunan Roma Hamamı'ndaki mozaikler çekiyor.

Çankırı'dan Karabük'e Hadrianopolis'i ziyaret etmek için gelen Begüm Demir, "Yakın çevremizde böyle bir antik kentin olması bizi mutlu etti. Ailecek gelip görmek istedik. Böyle bir değerin kazandırılması hem ilçe hem bizler hem de ülke için güzel olmuş. Oğlumuz ile doğu-batı, kuzey-güney kahverengi tabela olan her yeri geziyoruz. Eşim ile sanat tarihi mezunuyuz. Hem ilgi alanımız hem de mesleki anlamda da kendimizi geliştirmek istiyoruz. Çocuğumuza da bunu aşılıyoruz. Çükü çok kıymetli. Gelecek nesillere aktarılması lazım. Nesillerin bu kültürel mirasları bilmesi lazım" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Kazı Başkan Yardımcısı Sinan Ekinci, bayram tatilinin ilk beş gününde Hadrianopolis'i yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

"Hadrianopolis antik kentine kazı çalışmalarının devam ettiği noktalarda bayramdan sonra çalışmalar başlayacak" diyen Ekinci, "Bu arada bayram tatilinde buraya gelen ziyaretçiler teşhire açık alan gezilerini yapabiliyorlar. Roma Hamamı alanında mozaiklerin üzerine yapılan cam koruma amaçlı bir proje ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi ve beğenisini aldı. Antik kentte ziyarete açılan noktalardan diğer bir tanesi de Geç Roma Konutu dediğimiz bir yapı. Konutun çatı projesi yapıldı. Onun da yine yürüme yollarıyla birlikte ziyaret açılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Hadrianopolis'in ören yeri olması noktasında çalışmaların sürdüğünü aktaran Ekinci, "Şuanda bir karşılama merkezi projemiz tamamlanmak üzere. Bunu yine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen ve tasarlanan bir proje. Bu proje tamamlandığında karşılama merkezinin içerisinde hediyelik eşya birimi, mescit, lavabo, kafeterya gibi birimler olacak. Böylelikle gelen ziyaretçilerimiz daha rahat bir şekilde antik kenti gezebilecekler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hadrianopolis'te Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika

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