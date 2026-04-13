Hafızanın Coğrafyası Sergisi Açılıyor

Loft Art'ın yeni grup sergisi "Hafızanın Coğrafyası", 15 Nisan'da kapılarını açacak.

Hafızayı soyut bir arşivden ziyade içinde dolaşılan bir mekan olarak ele alan sergide, 13 bağımsız sanatçının eseri yer alacak.

Sergi kapsamında Aleyna Gökdemir, Ağıt Uludağ, Bilalcan Kara, Elif Aydoğmuş, Nazan İlcan, Melek Baydar, Mehtap Dursun, Sinan Dağ, Seda Oturmak, Şükran Dokumacı, Taha Düzler, Sebahattin Yüce ve Zeynep Doğa Karabulut'un çalışmaları izleyiciyle buluşacak.

Anıların sabit kayıtlar olmadığı, zamanın, duyguların ve mekanın etkisiyle sürekli yeniden şekillendiği fikrinden yola çıkan sergi, sanatseverleri hafızayı mekansal bir deneyim olarak düşünmeye davet ediyor.

Sergi, geçmişi sabitlemek yerine hafızanın nasıl yer değiştirdiğini ve zamanla nasıl yeniden haritalandığını görünür kılmayı amaçlıyor.