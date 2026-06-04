Haftanın Yeni Filmleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haftanın Yeni Filmleri

04.06.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta sinemalarda 7 yeni film vizyona girecek, komedi, drama ve korku öğeleriyle dolu.

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 7 film vizyona girecek.

Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Dave Sheridan, Damon Wayans Jr. ve Shawn Wayans'ın başrollerini paylaştığı "Korkunç Bir Film" izleyici ile buluşacak.

Korku ve komediyi harmanlayan bir hikaye ile yola çıkan film, karakterlerin dostluklarını test eden tehlikeli ve eğlenceli bir macerayla izleyicinin karşısına çıkacak.

Gerilim ve gizem filmlerini absürt mizah ve parodi yoluyla tiye alan film, özellikle korku sinemasının klişeleriyle ve ünlü karakterleriyle dalga geçmesiyle biliniyor.

Michael Tiddes'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu Rick Alvarez, Craig Wayans, Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans ve Shawn Wayans imzası taşıyor.

"Aynalar No. 3"

Christian Petzold'un yönettiği "Aynalar No. 3", erkek arkadaşının öldüğü feci bir araba kazasından mucize eseri yara almadan kurtulan genç piyano öğrencisi Laura'nın sarsıcı iyileşme sürecini ve içine çekildiği tekinsiz aile dinamiklerini konu alıyor.

Gerilim ve dram ağırlıklı filmin başrolünde Paula Beer oynuyor.

"Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak"

Katniss Everdeen ile kıyamet sonrası bir dönemde yer alan Panem halkının hikayesini ele alan 2013 yapımı "Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak" yeniden beyaz perdede gösterilecek.

Francis Lawrence'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth oynuyor.

"İkimizin Yerine"

Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 2016 yapımı "İkimizin Yerine" yeniden izleyici buluşacak.

Umur Turagay'ın yönettiği filmde Serenay Sarıkaya, küçük bir kasabada yaşayan, sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek karakterini, başarılı oyuncu Nejat İşler ise Çiçek'in hayatını değiştirecek edebiyat öğretmeni Doğan'ı canlandırıyor.

"Define: Cinler Uyandı"

Bülent Orçin'in çektiği haftanın yerli korku filmi "Define: Cinler Uyandı", ücra bir köye yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmalarını anlatıyor.

"Cesur Kedi Moxy"

Vincent Bal ile Wip Vernooij'in yönettiği "Cesur Kedi Moxy", kaybolduktan sonra ailesine kavuşmak için kilometrelerce yol kat eden cesur bir ev kedisinin yolculuğunu işliyor.

"Emma Sevimli Köpek"

Mohsen Rabiei'nin, sevimli köpek Emma'nın hikayesini anlattığı 2024 yapımı filmi "Emma Sevimli Köpek" yeniden beyaz perdede sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Haftanın Yeni Filmleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
TFF’den ’’Süper Lig tescil edilmesin’’ talebi için karar TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert’tan Türkiye için dikkat çekici yorum Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:54
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 13:32:14. #7.12#
SON DAKİKA: Haftanın Yeni Filmleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.