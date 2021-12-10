Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu tarafından "Emeğe Saygı" temasıyla düzenlenen, "HAK-İŞ 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmanın bir otelde düzenlenen ödül töreninde, konfederasyon olarak emeği sanatla buluşturma maceralarının 10'uncu yılında olduklarını söyledi.

Yarışmanın, emek mücadelesini değişik alanlara taşıma, güçlendirme arzusu ve gayretinin ürünü olduğunu ifade eden Arslan, "Hak-İş olarak sanatla emeği buluşturmayı ve sanat üzerinden emeğe bakmayı, bu çabamızın ürünü olarak görüyor, bunu başarmaya çalışıyoruz." dedi.

Sinema, dizi emekçilerinin karşılaştığı zorlukları dile getirseler de ortadan kaldıramadıklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Hem dizilerin sürelerinin hem de dizi çekimlerinde yaşanan gerçekten hukuk dışı, insanlık dışı ve emeğe aykırı uygulamaların sona erdirilmesi talebimizi hala gerçekleştiremedik. Hala sendikalarımızda üyelerimizden, temsilcilerimizden ve yöneticilerimizden sanatla emeği buluşturma çabamıza yeterince destek bulamadık. Hala kısa film yarışmalarına ülkemizden daha fazla katılımı sağlayamadık. Hala sendikalarımızdan desteklerimize rağmen kısa film yapma konusunda arzu ettiğimiz hedeflerimizi yakalayamadık."

"Hedeflere ulaşmak adına samimiyetle bir çaba gösteriyoruz"

Yarışmaya 30 binden fazla filmin katıldığını, 500 bin lira civarında ödül verdiklerini anlatan Arslan, Türkiye'den olan katılımın da 50 civarından, 200'lerin üzerine çıkardıklarını söyledi.

Daha iyisini de yapacaklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Hayalimiz var, acaba uzun metrajlı filmi Hak-İş gerçekleştirebilir mi? Sadece kısa filmle değil, emeğin ve emekçinin sesini sinemada acaba bir başarı öyküsü olarak ortaya koyabilir miyiz? Acaba kısa film çekimi dahil film çekme konusunda bu konuda üyelerimizi mensuplarımızı bu alanda yetiştirip onlara mesleki eğitim verebilir miyiz? Daha fazla sanat, daha fazla kültür deyip, başta tiyatro çalışmaları olmak üzere pek çok kültürel alanda üyelerimizi o noktada geliştirebilir miyiz? Bunlar da bizim hedeflerimiz. Bu hedeflere ulaşmak adına samimiyetle bir çaba gösteriyoruz."

Arslan, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına, yarışmaya katıldıkları için yapımcı, yönetmen ve oyunculara ve törene katılanlara teşekkür etti.

"Türkiye 152 ülkeye dizilerini satıyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da kültürü anlatmakta en etkili mecranın sinema olduğunu belirterek, "Türkiye, sinemada çok iyi yerlere geldi. 152 ülkeye dizilerini satıyor. Dünyada bir numarayız." dedi.

Dizilerdeki çalışma koşullarına ilişkin sorunlar olmasına rağmen dizilerin yurt dışına satılmasının başarı olduğunu dile getiren Demircan, bu başarının dizilerin, Türk kültürünün değerleri olan "paylaşmak" ve "tevazu"nun yer aldığı hikayelerden oluşmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Oyuncuların çok özverili çalıştığını anlatan Demircan, "Sinema emekçilerimiz işlerini de hakkıyla yapıyorlar ve duyguyu da yine doğru tartıyorlar." diye konuştu.

Hak-İş'e yarışma dolayısıyla teşekkür eden Demircan, "Hak-İş'in kısa film yarışmaları üzerinden böyle bir yolculuğa çıkmış olması takdire şayan." değerlendirmesinde bulundu.

İran 430 film başvurusu ile ilk sırada yer aldı

Hak-İş Kültür Sanat Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da yarışmaya 114 ülkeden 4 bin 97 filmle katılım olduğunu söyledi.

Odabaşı, "İran 430 film başvurusu ile ilk sırada yer aldı. Hindistan 411 film başvurusu ile ikinci, İspanya 310 film başvurusu ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 207 kısa film başvurusu ile dördüncü sırada yer aldı. Yarışmamıza katılan filmlerle emeğin, sadece üretmekle sınırlı olmadığına, çok geniş bir boyutta yorumlanması gerektiğine bir kez daha tanık olduk." dedi.

Konuşmaların ardından Arslan ve Demircan, törene katılan dizi ve sinema oyuncuları Eser Eyüboğlu, Mehmet Kefli, Burçak Kabadayı, Emel Dede, Burak Haktanır, Yüksel Ünal, Ahmet Tezcan ve Mesut Uçakan'a "Emeğe saygı" plaketi verdi.

Birincilik ödülü "1 Liralık Emek" filminin oldu

Sinema ve sanat dünyasından yerli ve yabancı pek çok sanatçı ile sendikacının katıldığı törende, ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda 22 ödül verildi.

Ulusal kategoride birincilik ödülüne "1 Liralık Emek" filmiyle Muhammed Bozbey, ikincilik ödülüne "Bulak" filmiyle Evrim İnci, üçüncülük ödülüne "Başka Vatanımız Yok" filmiyle Bayram Küçük layık görüldü.

Uluslararası kategoride ise birincilik ödülü Kırgısiztan'dan "Dream " filmine verilirken, ikincilik ödülünü Gambia ve Polonya'dan "Stolen Fish" filmi ve üçüncülük ödülünü de İspanya'dan "Emilia" filmi kazandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.