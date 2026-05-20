Hakkari'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Hakkari\'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği
20.05.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de geleneksel lezzetler ve coğrafi tescilli ürünler tanıtıldı, şehir kültürü sergilendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte coğrafi tescilli ürünler ve yöresel lezzetler tanıtıldı.

Meydan Medresesi'nde gerçekleştirilen program, Hakkari Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle erkene alındığı belirtildi.

Festival kapsamında il merkezi ve ilçelerden gelen halk eğitim merkezleri ile kadın kooperatifleri tarafından açılan stantlarda doğaba, kıris, cembeli tatlısı, lalaped tatlısı, tırşik, keledoş, cevizli çörek ve reyhan şerbeti ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festival alanında ayrıca dünya mutfaklarından örnekler de sergilenirken, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programın açılışında konuşan Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Türk mutfağının asırlardır farklı medeniyetlerin birikimiyle şekillendiğini belirterek, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Hakkari'nin güçlü kültürel yapısı, doğal ürünleri ve endemik bitkileriyle önemli bir mutfak zenginliğine sahip olduğunu ifade eden Taşyapan, kadınların yöresel yemek kültürünün yaşatılmasında büyük rol üstlendiğini söyledi. Festivalle hem yöresel lezzetlerin tanıtılmasının hem de ilin kültürel ve turistik değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının amaçlandığını kaydeden Taşyapan, organizasyonun turizm potansiyeline ve yerel ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Festival boyunca stantları gezen Taşyapan, katılımcılarla sohbet ederek etkinliğin toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sunduğunu dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ise Hakkari mutfağının çevre illere göre müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, "Hakkari yemekleri tarihten referans almaktadır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Kültür, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hakkari'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:31:41. #7.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.