Hakkari kültürü, gelenek ve görenekleri kayıt altına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, geçmişteki medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi yapıları, kilimi, mutfağıyla öne çıkan Hakkari'nin kültürünü, gelenek ve göreneklerini kayıt altına alıyor.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, Hakkari'nin geçmişten bu yana yaşam tarzını yansıtan kültürel değerleri ile gelenek ve göreneklerinin gelecek kuşaklara aktarması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, genel müdürlük ve farklı illerden gelen 6 kişilik ekip, merkez ve ilçelerde halk edebiyatı, kent mutfağı, geleneksel el sanatları ve çocuk oyunları konularında alan araştırması yaptı.

Köyleri ve mahalleleri dolaşan, kilim dokuyan kadınlarla bir araya gelen, yaşlılar ve kentin önde gelenleriyle görüşen görevliler, elde ettikleri bilgi ve belgeleri raporlayarak Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi arşivine kazandıracak.

Kentin hafızasına dair önemli verilerin elde edildiği çalışma sonucunda arşive eklenen bilgiler, ihtiyaç halinde basılacak tanıtım kitaplarında kullanılacak.

"Gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli"

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de halk kültürüne ilişkin verilerin elde edilmesi için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kentin kültürel zenginlikleriyle öne çıktığını, yöre kültürünün aradan geçen zamana rağmen halk arasında yaşatıldığını belirten Ağacanoğlu, şunları aktardı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğümüz bu doğrultuda kentimizde çalışma yürüttü. Görevlendirilen bir uzman ekip çocuk oyunları, halk edebiyatı, kent mutfağı gibi konularda köy köy, mahalle mahalle alan araştırması yaptı. Bu çalışmalardan elde edilen veriler Halk Kültürü Araştırma Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılıyor. Toplanan bu veriler daha sonra bilimsel çalışmalarda da kullanılıyor. Veriler, gelecek kuşaklara da aktarmak amacıyla arşivleniyor."

Ağacanoğlu, projenin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'e teşekkür etti.

Çalışmalarda görüşlerine başvurulan 72 yaşındaki Mehmet Sami Özdinç de kentin değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, "Her kabilenin, her toplumun kaideleri ayrıdır. Ekiplerin bu uygulaması da çok güzel, çok değerli bir çalışma. Bunlar kaleme alınırsa her toplumun kaide ve usulleri daha detaylı anlaşılır. Buranın da zengin bir kültürü var." diye konuştu.