Halı Sektöründen Bayram Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halı Sektöründen Bayram Mesajı

Halı Sektöründen Bayram Mesajı
25.05.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskender Kaplan, Kurban Bayramı'nda birlik ve bereket dileklerini iletti, zorlukları aşacaklarına inandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyeye ulaştığı müstesna günler olduğunu belirten Kaplan, başta halı sektörü temsilcileri ve ihracatçılar olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

"Zorlukları kenetlenerek aşacağız"

Mesajında küresel pazarlardaki gelişmelere ve ekonomik sürece değinen İskender Kaplan, Türkiye'nin ve bölgenin en stratejik lokomotif sektörlerinden biri olan halıcılığın, her türlü zorluğa rağmen azimle üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ettiğini vurguladı. Kaplan, "Bayramlar, bizlere bir arada olmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin gücünü hatırlatır. Sektör olarak, dünya pazarlarındaki gücümüzü ve liderliğimizi korumak adına büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Karşılaştığımız her zorluğu, geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde, birbirimize kenetlenerek aşacağımıza olan inancım tamdır. Ülkemizin ihracat menzilini büyütmek, ekonomimize değer katmak için gece gündüz demeden emek veren tüm üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Huzur, bereket ve sağlık diliyorum"

Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi iklimin, hem sektörel hem de toplumsal bağları daha da güçlendirmesini temenni eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, "Bu anlamlı günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Başta sektörümüzün her kademesinde alın teri döken kıymetli mesai arkadaşlarımın, ihracat ailemizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, İhracat, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Halı Sektöründen Bayram Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:48:55. #7.13#
SON DAKİKA: Halı Sektöründen Bayram Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.