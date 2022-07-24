THOF Başkanı Suat Aksu, amaçlarının geçmişten gelen kültürü ve yaşanmışlıkları unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' Gaziantep'te sürüyor - Son Dakika

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