"Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" Gaziantep'te sürüyor - Son Dakika
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"Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" Gaziantep'te sürüyor

24.07.2022 15:42
"Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" Gaziantep'te sürüyor

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun (THOF) Gaziantep'te düzenlediği "Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" devam ediyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun (THOF) Gaziantep'te düzenlediği "Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" devam ediyor.

Şahinbey Belediyesinin destekleriyle ilçedeki Kongre ve Sanat Merkezi'nde önceki gün başlayan ve 31 ilden 35 takımın katıldığı organizasyonda, bugün "geleneksel dal" yarışması yapılıyor.

Bugünkü yarışta 14 farklı ilden kulüp mücadele edecek.

THOF Başkanı Suat Aksu, amaçlarının geçmişten gelen kültürü ve yaşanmışlıkları unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' Gaziantep'te sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" Gaziantep'te sürüyor - Son Dakika
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