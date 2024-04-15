Haluk Levent Adana\'da Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda konser verdi

Avrupa Film Günleri'nin Galası Ankara'da Yapıldı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri'nin galası Ankara'da yapıldı. Galada, Ukraynalı Maryna Vroda'nın yönettiği 'Bozkır' filmi gösterildi. Büyükelçi Bodnar ve Büyükelçi Meyer-Landrut konuşma yaparak Ukrayna'ya desteklerini dile getirdi. Avrupa Film Günleri, Ankara, İstanbul ve birçok şehirde gösterime girecek.