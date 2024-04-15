Haluk Levent Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Haluk Levent Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi

Haluk Levent Adana\'da Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda konser verdi

Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Haluk Levent, Merkez Parkı'nda konser verdi. Konserine çok sayıda kişi katıldı ve Levent'in en sevilen parçalarını seslendirmesiyle müzikseverler eşlik etti. Levent'in performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.

15.04.2024 23:19
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Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Haluk Levent konser verdi.

Haluk Levent'in Merkez Parkı'ndaki konserine çok sayıda kişi katıldı.

En sevilen parçalarını seslendiren Levent'e müzikseverler eşlik etti.

Konserin sonunda Levent'in performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Haluk Levent Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi - Son Dakika

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