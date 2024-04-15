Haluk Levent Adana\'da Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda konser verdi

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Haluk Levent konser verdi.
Haluk Levent'in Merkez Parkı'ndaki konserine çok sayıda kişi katıldı.
En sevilen parçalarını seslendiren Levent'e müzikseverler eşlik etti.
Konserin sonunda Levent'in performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.
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