Hamsiköy Sütlacı: Geleneksel Bir Lezzet

26.02.2026 09:41
Trabzon'un coğrafi işaretli Hamsiköy sütlacı, ziyaretçilerin ilgisini çeken bir tatlı olarak tanıtıldı.

Trabzon'un coğrafi işaretli lezzetlerinden Hamsiköy sütlacı, yöre halkı ve ziyaretçilerce beğenilerek tüketiliyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Trabzon'un geleneksel tatlılarından Hamsiköy sütlacının yapımı anlatıldı.

Maçka ilçesinde tarihi İpek Yolu güzergahındaki Hamsiköy'ün adıyla anılan ve yaklaşık bir asırdır yapılan sütlaç, yüksek rakımlı yaylalarda beslenen hayvanların sütünün verdiği lezzetle ön plana çıkıyor.

Hamsiköy'de çok sayıda işletmenin yanı sıra il genelinde günlük üretilip satışa sunulan sütlaçlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hamsiköy sütlacının tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Esra Kavazoğlu, geleneksel yöntemlere göre yaptıkları sütlacın beğenilerek tüketildiğini söyledi.

Sütlacın lezzetinde yaylalarda beslenen hayvanların süt kalitesinin etkili olduğunu belirten Kavazoğlu, coğrafi işaret tescilli tatlıyı kente gelenlerin mutlaka tatmaları gerektiğini dile getirdi.

Hamsiköy sütlacı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (15 kişilik)

5 kilogram süt250 gram pirinç500 gram şekerBir miktar tuzFındıkYapılışı

1. Bakır tencereye konulan süt kaynatılır.

2. Yıkanan pirinç, tuz ve şeker sütün içerisine konulur.

3. Yaklaşık 30 dakika kaynatılan sütün kıvam alması beklenir.

4. Pişirilen sütlaç kaselere alınarak üzerine isteğe göre fındık eklenir.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Gastronomi, Trabzon, Kültür, Son Dakika

