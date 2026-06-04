Han\'da emek ve sanat bu sergide buluştu

Eskişehir'in Han ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi.

İlçe Kaymakamı Abdurrahman Albayrak, Belediye Başkanı Bekir Belceli ve kurum amirleri, Han Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru eserlerinden oluşan ilçe sergisinin açılış törenine katıldı. Konuklar, sergilenen birbirinden güzel eserleri inceleyip kursuyerlerden bilgi aldılar. İlçede üretkenliği artırmak, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve komşuların sosyal yaşamına katkı sunmak adına bu tür eğitim faaliyetlerini desteklendiği belirtilerek, birbirinden değerli eserleri ilçeye kazandıran; başta usta öğreticiler ve kursiyerler olmak üzere emeği geçenler tebrik edildi. - ESKİŞEHİR