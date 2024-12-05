Hasankeyf Müzesi'ni 25 Bin Ziyaretçi Gezdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hasankeyf Müzesi'ni 25 Bin Ziyaretçi Gezdi

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Hasankeyf Müzesi, 3 bin 500 eserle 2023'te 25 bin ziyaretçi ağırladı. 2025 hedefi artış.

05.12.2024 19:10
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3 bin 500 eseri bünyesinde bulunduran Hasankeyf Müzesi'ni 25 bin kişi ziyaret etti

BATMAN - Batman'da 3 bin 500 tarihi eseri bünyesinde bulunduran Hasankeyf Müzesini 25 bin ziyaretçi ağırladı.

Yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelen Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, burada gazeteciler açıklamada bulunarak, 12 bin yıllık kadim topraklara sahip bu toprakların 10'un üzerinde medeniyete ev sahipliği yaptığına değindi. Hasankeyf'in Mervani, Bizans, Roma, Artuklu, Osmanlı'dan ve son günümüze kadar ayakta kalmış bir ilçe olduğunu belirten İmrak, "Hasankeyf Müzesi, 96 bin metrekare alanın üzerine kurulmuş,10 Mayıs 2019'da bakanımızın onuruyla açıldı ve misafirlerini o günden itibaren ağırlamaya başladı. Paleolitik çağdan günümüze kadar gelmiş ve yaklaşık 3 bin 500'ün üzerinde eseri içerisinde barındırıyor. Turizm cazibesi merkezi olma yolunda ilerliyor. 2023'te ziyaretçi sayımız 20 bin, 2024'ün Kasım ayında 25 bin rakamına ulaştık. Yılı bitirdiğimizde bunun 30 bine yaklaşacağına inanıyoruz. 2025'te önümüze bir hedef koyduk ve bu hedefte en büyük pay da Hasankeyf Müzemiz alacak" dedi.

Yeni eserlerin geldiğine değinen Kaymakam İmrak, " Mardin, Midyat, Siirt ve Diyarbakır gibi yerlerde çıkan eserlerimizi buraya taşımaya devam ediyoruz. Arkamızda gördüğünüz köprümüzün ayaklarından aldığımız eserleri Hasankeyf'imizin eski görüntüleriyle beraber sergilemeye, kıymetli misafirlerimizle göstermeye devam ediyoruz. 2025'te bunun için bir sayı ortaya koyduğumuzda bu yılki 25 bin rakamının çok çok üzerine çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hasankeyf Müzesi'ni 25 Bin Ziyaretçi Gezdi - Son Dakika

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