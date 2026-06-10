Hasköy\'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Muş'un Hasköy ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, eşi Sevinç Dilara Güney ve ilçe protokolünün katıldığı sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dekoratif görsel sanatlar, filografi, çini, mum yapımı, ahşap yakma, iç dekorasyon ve çeşitli el sanatları alanlarında hazırlanan çalışmalar büyük ilgi gördü.

Dekoratif Görsel Sanatlar Öğretmeni Maksude Asilzade, 16 yıldır eğitmenlik yaptığını belirterek, sergide yer alan eserlerin özgün tasarımlardan oluştuğunu söyledi. Kurslara katılan kadınların hem yeni beceriler kazandığını hem de ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sunduğunu ifade eden Asilzade, kursların kursiyerlerin sosyal ve psikolojik gelişimlerine de olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Filografi Sanatı Eğitmeni Aysun Dedeoğlu ise 15 yıldır sanatla uğraştığını belirterek, sergilenen eserlerin kursiyerlerin emeğiyle ortaya çıktığını kaydetti. Hasköy'de görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Dedeoğlu, kursiyerlerle güçlü bir bağ kurduklarını ve her yıl yeni çalışmalarla kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

İki gün sürecek sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çok sayıda eser ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, protokol üyeleri stantları dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUŞ