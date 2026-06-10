Hasköy'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasköy'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Hasköy\'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı
10.06.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasköy'de düzenlenen sergide kursiyerlerin el emeği eserleri sergilendi, büyük ilgi gördü.

Muş'un Hasköy ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, eşi Sevinç Dilara Güney ve ilçe protokolünün katıldığı sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dekoratif görsel sanatlar, filografi, çini, mum yapımı, ahşap yakma, iç dekorasyon ve çeşitli el sanatları alanlarında hazırlanan çalışmalar büyük ilgi gördü.

Dekoratif Görsel Sanatlar Öğretmeni Maksude Asilzade, 16 yıldır eğitmenlik yaptığını belirterek, sergide yer alan eserlerin özgün tasarımlardan oluştuğunu söyledi. Kurslara katılan kadınların hem yeni beceriler kazandığını hem de ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sunduğunu ifade eden Asilzade, kursların kursiyerlerin sosyal ve psikolojik gelişimlerine de olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Filografi Sanatı Eğitmeni Aysun Dedeoğlu ise 15 yıldır sanatla uğraştığını belirterek, sergilenen eserlerin kursiyerlerin emeğiyle ortaya çıktığını kaydetti. Hasköy'de görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Dedeoğlu, kursiyerlerle güçlü bir bağ kurduklarını ve her yıl yeni çalışmalarla kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

İki gün sürecek sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çok sayıda eser ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, protokol üyeleri stantları dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hasköy'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı

18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:50:12. #7.13#
SON DAKİKA: Hasköy'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.