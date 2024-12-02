Hat Sanatı Aşkı: Mustafa Kaçar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hat Sanatı Aşkı: Mustafa Kaçar

Hat Sanatı Aşkı: Mustafa Kaçar

Emekli öğretmen Kaçar, 31 yıldır hat sanatıyla uğraşıyor, yeni öğrencilere ders veriyor.

02.12.2024 11:23
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Şanlıurfa'da yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Kaçar, 31 yıldır hat sanatını icra ediyor.

Kaçar, lisede okuduğu zaman merak duyduğu hat sanatına 31 yıl önce aldığı eğitimin ardından başladı.

Kentte çeşitli okullarda 41 yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptıktan sonra 7 yıl önce emekli olan Kaçar, emekliliğinin ardından da kamış kalemi eline alarak sanatını icra etmeyi sürdürdü.

Kaçar, Haliliye Belediyesince açılan ve 7 kursiyerin katıldığı kursta hat sanatına gönül veren öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Mustafa Kaçar, AA muhabirine, lise yıllarında arzuladığı hat sanatına eğitmen bulamadığı için yıllar sonra başladığını söyledi.

Hat sanatçısı Mehmet Memiş'ten eğitim gördüğünü ifade eden Kaçar, 6 yıl ders aldıktan sonra hat sanatını icra etmeye başladığını belirtti.

Kaçar, hocasının tavsiyesiyle 1999 yılından beri hat sanatı kurslarını vererek yeni öğrenciler yetiştirdiğini kaydetti.

"40 yaşından sonra hocayı buldum"

Emekli olduktan sonra da sanatına devam ettiğini dile getiren Kaçar, "Hüsnühat denildi mi aklıma Kur'an-ı Kerim ve terbiye gelir. Resulullah Kur'an-ı vahiy katiplerine yazdırdı. Kökeni oradan geliyor. Efendimiz 'Ya Ali yazını güzel yaz' demesi bu sanata teşviktir. Bu sanat çok ciddi bir sanat. Bu sanatı dejenere eden birçok insan var maalesef, üzülüyorum. Ben 40 yaşından sonra hocayı buldum." ifadelerini kullandı.

"Bunu seviyorsanız bu sanat aşkıdır"

Maddiyat için bu sanatın yapılmayacağına dikkati çeken Kaçar, "Hat sanatına başladığınız zaman maddi menfaat düşünmeyeceksiniz. Düşündüğünüz zaman bu işin hiçbir anlamı yok. Bunu seviyorsanız bu sanat aşkıdır. Herkes hattat olamıyor. 7-8 sene emek vereceksiniz, ondan sonra bu yolda başlamış olacaksınız. Ona başladığınız zaman da kopamazsınız." dedi.

Kaçar, günün büyük bir kısmını hat sanatı yaparak geçirdiğini belirterek, "24 saat masan evin içinde hazırdır. En az 10 saat oraya oturursun. Arada dinlenirsin ama 4-5 saatten aşağı oturmuyoruz. Bir tablo 15 günü de alabiliyor." diye konuştu.

"Üstadına tam bir bağlılık ve itaat gerektiriyor"

Hat kursuna gelen Sefer Göktepeli de ecdadının hat sanatına verdiği öneme hayranlık duyarak bu sanata yöneldiğini belirtti.

Yaklaşık 9 yıldır Mustafa Kaçar'dan ders aldığını anlatan Göktepeli, şunları kaydetti:

"Hat sanatı dünyanın en zor sanatı olmakla birlikte dünyaca ünlü ressamlar bile hayranlığını gizleyememiştir. Öyle bir sanat ki ben bu işi biliyorum diyemiyorsunuz. Bir talebenin yetişmesi, bir şeyler yazabiliyorum demesi en az 7 yılını bulmakla birlikte üstadına tam bir bağlılık ve itaat gerektiriyor. Hat sanatı, size sabrı öğretmesinin yanında hayatınızda yeni ufuklar açmaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hat Sanatı Aşkı: Mustafa Kaçar - Son Dakika

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