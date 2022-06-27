Hatay'da çocuklara iyiliği tiyatro ile öğretiyor - Son Dakika
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Hatay'da çocuklara iyiliği tiyatro ile öğretiyor

27.06.2022 10:35

- Hatay'da çocuklara iyiliği tiyatro ile öğretiyor Esnaf ve aynı zamanda apartman yöneticisi olan Ahmet Yeter, oynadıkları tiyatro oyunları ile çocuklara iyiliği öğreterek aşılıyor Yeter, iyiliğin topluma ve insana faydası olduğunu tiyatro oyunlarıyla oynayarak bir mesaj vermek istediklerini...

- Hatay'da çocuklara iyiliği tiyatro ile öğretiyor

Esnaf ve aynı zamanda apartman yöneticisi olan Ahmet Yeter, oynadıkları tiyatro oyunları ile çocuklara iyiliği öğreterek aşılıyor

Yeter, iyiliğin topluma ve insana faydası olduğunu tiyatro oyunlarıyla oynayarak bir mesaj vermek istediklerini ifade etti

HATAY - Hatay'da esnaf ve aynı zamanda apartman yöneticisi olan Ahmet Yeter, oynadıkları tiyatro oyunları ile çocuklara iyiliği öğreterek aşılıyor.

Antakya ilçesine bağlı Ekin Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Yeter, kızıyla amatör olarak tiyatro oyunlarını oynamaya başladı. Daha sonra bu oyunları mahalle içerisinde bulunan parklara taşıdı. Mahallede bulanan çocuklar da bu oyuna dahil oldu.

Hiçbir tiyatro deneyimi olmayan Yeter, apartmanlarının bahçesinde oluşturdukları tiyatro alanında iyilik, kötülük, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi kavramları çocuklara tiyatro yoluyla öğretiyor.

Ahmet Yeter, iyiliğin topluma ve insana faydası olduğunu tiyatro oyunlarıyla oynayarak bir mesaj vermek istediklerini ifade etti.

Çocukların ve kendisinin hiçbir şekilde tiyatro deneyimi olmadığını ifade eden Yeter; "Bir kıvılcımla başlayan bir tiyatro hevesimiz daha sonra 100-150 kişilik bir sahneye dönüştü. Esnaf bir insanım. Çocukların hevesini gördükten sonra her gün mesai bitiminde provalarımızı yapıyoruz. İyiliği son zamanlarda unutup dünyanın gidişatını beğenmeyen bir topluluk olduk. Aslında sorunun bizde olduğunu, birbirimize iyilik yapmayı unuttuk. Çocuklarımı da sağ olsunlar bu tiyatroyu verdiğimiz ödevle çalıştılar. Gelin ve kaynana ana hikayemiz oldu. Biz çocuklarımızla burada prova yaptığımızda insanlar yadırgadılar. Biz esnaf ve bina yöneticisi prova çalışırken ilk zamanlarda çevredekiler yadırgadılar. Ama sonradan bizim gösterimizin çok kişi tarafından izlendiğini görünce bizi takdirle karşıladılar" dedi.

Tiyatro oyunlarına kızı ile başladıklarını daha sonra tiyatroyu parkta oynarken sayılarının gittikçe arttığını söyleyen Yeter, "Komşuların çocukları bende oynamak istiyorum, bana da bir rol verir misin dedi. Kimisini doğaçlama çalıştırdık. Eğitimli olmadıkları için. Bunların içinde ezberi iyi olan 4 oyuncu çocuk seçtim. Sayımız 15 çocuğa ulaştı. Ben sadece çocuklara iyiliği aşılamak istedim. İyiliğin ne kadar güzel olduğunu anlatmak istedim. Bu işte belki tiyatrocu olacak değilim ama belki bu çocukların içerisinde bir tanesi tiyatrocu çıkacak. Bu çocukların içerisindeki hevesi ben çıkaracağım. Bizim bu işten maddi bir beklentimiz yoktur. Bizim sadece bu çocukların içerisindeki kıvılcımı dışarıya çıkarmaktır. Bu tiyatroya başladığımızda bu kadar başarılı olacağımızı sanmadım. Ama çocukların gayret ve çabası bizi buraya getirdi. Kullandığımız malzemeler gönüllü destekçilerimizin sayesinde oldu" diye konuştu.

Çocuk oyuncu Havanur Yeter ise, "Biz burada çok eğleniyoruz. Babam provalar yaparak bizi çok eğlendiriyor. Çok mutluyuz. Binadaki arkadaşlarımızla prova yapıyoruz" dedi.

Çocuk oyuncu Zehra Sakine Sevik'de boş zamanlarında oyun oynadıklarını anlattı.

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Kaynak: İHA

Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da çocuklara iyiliği tiyatro ile öğretiyor - Son Dakika

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