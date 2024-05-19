Hatay'da Depremlerden Etkilenen Çiftçiler Firik Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hatay'da Depremlerden Etkilenen Çiftçiler Firik Üretimine Devam Ediyor

Hatay\'da Depremlerden Etkilenen Çiftçiler Firik Üretimine Devam Ediyor

Hatay'da depremlerden etkilenen çiftçiler, taze buğday başaklarından firik yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. Başaklar, odun ateşinde ütme makinesinde çevrilerek kurutulduktan sonra sap ve taneler ayrılıyor. Firik, çiftçilerin zahmetli ve zorlu işlemlerinin ardından sofralardaki yerini almaya hazır hale getiriliyor. Üretimdeki talep ve fiyatlar çiftçileri memnun ederken, firik Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak biliniyor.

19.05.2024 12:35
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Depremlerden etkilenen Hatay'da çiftçilerin, taze buğday başaklarından firik yapımı sürüyor.

Tarladan taze buğday başaklarını toplayan çiftçiler, havanın serin olması nedeniyle akşam saatlerinde firik mesaisine başlıyor.

Firik yapımı için odun ateşini yakan çiftçiler, başakları ütme makinesine alıyor. Başaklar makinede harlı ateşte sürekli çevriliyor.

Hafif şekilde yanan ve is kokusuyla farklı bir aromayla makineden çıkarılan başaklar, 2 günlük kurutma işleminin arından sap ve tanelerin ayrılması için öğütülüyor.

Tadı ve is kokulu aromasıyla firik, çiftçilerin zahmetli ve zorlu işlemlerinin ardından sofralardaki yerini almaya hazır hale getiriliyor.

Tanışma Mahallesi'ndeki çiftçilerden İsmail Bayrakdar, AA muhabirine, firiğin buğday başakları tazeyken yapılması gerektiğini söyledi.

Bunun da yaklaşık 2 haftalık bir süreye tekabül ettiğini dile getiren Bayrakdar, bu dönemde aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Ürünün zahmetli süreçlerden geçerek sofralardaki yerini aldığını aktaran Bayrakdar, "Yaklaşık 20 dönümlük alanda çalışıyoruz, ortalama dönüme 250 kilogram ürün alıyoruz. Bu da 5 ton firik demek." diye konuştu.

Depremlere rağmen üretimi sürdürdüklerini ve bu yıl firiğin fiyatıyla kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Bayrakdar, "Talep de iyi, ürünü çıkardın mı tüccar hemen gelip satın alıyor, ürün yerinde kalmıyor." dedi.

Çiftçi Selahattin Arslan da ateş karşısında çalışmanın zor olduğunu anlattı.

Zahmetli bir sürecin ardından elde edilen firiğin çok kıymetli bir ürün olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Ateşe karşı çalışmak çok zor ve emek isteyen bir iş. Gün içerisinde tarlalarımıza giderek buğday başaklarımızı biçiyoruz. Akşam vaktinde de biçtiğimiz buğday başaklarını, ateş içerisinde yakıyoruz. Akşam daha serin olduğu için biraz da olsa rahat çalışabiliyoruz. Yeşil buğdayın farkı lezzetindedir."

Çiftçi Necmettin Arslan da ürünlerinin Türkiye'nin çok sayıda ilinin yanı sıra Arap ülkelerinden de talep gördüğünü kaydetti.

"Firik, Hatay mutfağının olmazsa olmazıdır"

Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan da firiğin pilavını yaptıklarını anlattı.

Firik pilavının kentin önemli yöresel lezzetleri arasında yer aldığını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Firik, buğday başağının henüz yeşil haldeyken toplanıp silindirde yakılmasıyla sofralara gelen bir lezzet. Firik lif değeri yüksek, sindirim sistemini koruyucu ve sağlıklı bir lezzet içerdiği için önemlidir. Hatay mutfağının olmazsa olmazıdır. Bu mutfağı yaşatmaya devam eden bizler neredeyse her gün firik pilavını menülerimize ekliyoruz, bu lezzeti insanlara sunmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da Depremlerden Etkilenen Çiftçiler Firik Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika

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