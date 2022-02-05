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Hatay Dörtyol'da çocuklar dağlardan parklara kamyonlarla taşınan karla sevindirildi - Son Dakika

Hatay Dörtyol'da çocuklar dağlardan parklara kamyonlarla taşınan karla sevindirildi

05.02.2022 22:48
Hatay Dörtyol'da çocuklar dağlardan parklara kamyonlarla taşınan karla sevindirildi

Dörtyol Belediyesince dağlardan kamyonlarla parklara getirilen kar, çocukları sevindirdi.

Dörtyol Belediyesince dağlardan kamyonlarla parklara getirilen kar, çocukları sevindirdi.

Belediye ekipleri, Amanos Dağlarından kamyonlara yükledikleri karları Altınçağ Mahallesi'ndeki Dostluk Parkı ile Numune Evler Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'na döktü.

Parklardaki çocuklar, dökülen karlarla kar topu oynayıp kardan adam yaparak gönüllerince eğlendi.

Çocukların sevincini paylaşan Belediye Başkanı Fadıl Keskin, "Çocuklarımızın 'Siz kar görmeye gidemiyorsanız, kar size gelsin.' diyerek Amanos Dağlarının çeşitli noktalarından getirdiğimiz karlarla keyifli vakit geçirmelerini sağladık." ifadesini kullandı.

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Numune Evler Mahallesi, Altınçağ, Korkut, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay Dörtyol'da çocuklar dağlardan parklara kamyonlarla taşınan karla sevindirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay Dörtyol'da çocuklar dağlardan parklara kamyonlarla taşınan karla sevindirildi - Son Dakika
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