Hatay'ın depremde hasar gören Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi restore ediliyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi'nde yürütülen restorasyonun bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Hatay Valiliğince iki katlı eski bir Antakya evinin restore edilmesiyle 2013'te oluşturulan müze, 2 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördü.

Bölgede yetişen endemik ve şifalı bitkileri tanıtmak, geleneksel tedavi yöntemlerini yaşatmak ve bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hizmet veren müzenin yeniden ziyaretçilerle buluşması için Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında merkez Antakya ilçesi Şehitler Mahallesi'ndeki müze, aslına uygun restore ediliyor.

Yerleşkesindeki yapılar sayesinde butik otel olarak da hizmet verecek müzenin, çalışmaların bu yıl tamamlanmasıyla kapılarını açması planlanıyor.

Müzede 300 tıbbi ve aromatik bitki türü vardı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, müzede daha önce 300 tıbbi ve aromatik bitki türü ile fotoğrafları, kurutulmuş ve sıvılaştırılmış hallerinin sergilendiğini söyledi.

Müzenin depremlerde ciddi hasar aldığını dile getiren Masatlı, "Yapının tekrar ayağa kaldırılması ve eski amacına uygun hizmet etmesi bakımından çalışmalara başladık. Restorasyon ve rekonstrüksiyon (yeniden yapım) çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın zamanda kısmet olursa burayı da tamamlamış olacağız." dedi.

Masatlı, Hatay'ın tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Müzenin, hem endemik ve şifalı bitkilerin buluşturulduğu bir yer hem de butik otel şeklinde ayağa kaldırılacağını anlatan Masatlı, "İnşallah çalışmalar bittikten sonra buranın şehrimize önemli değer katacağını düşünüyoruz. Şehrimizin her yanı ve yönüyle, tarihi, gelenekleri, bitkileri ve yaşamıyla çeşitliliği yeniden oluşturuyoruz. İnşallah çok sürmez bu sene içerisinde projemizi tamamlayıp ziyaretçilerin, vatandaşlarımızın hizmetine sunarız." diye konuştu.