Hayvan derilerini işleyip tablo, çanta ve takıya dönüştürüyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvan derilerini işleyip tablo, çanta ve takıya dönüştürüyorlar

17.07.2022 11:00

Bursa Olgunlaşma Enstitüsünde, tabaklanmış hayvan derilerine ince işçilikle sanatsal dokunuşlar yapan iki öğretmen, tablo, takı, ayna çerçevesi, çanta gibi aksesuarlar üretiyor.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsünde, tabaklanmış hayvan derilerine ince işçilikle sanatsal dokunuşlar yapan iki öğretmen, tablo, takı, ayna çerçevesi, çanta gibi aksesuarlar üretiyor.

Enstitünün El Sanatları Teknolojisi alanında görevli öğretmenler Deniz Şenol ve Bahar Yağcı, 7 yıldır okul bünyesinde yürüttükleri çalışmalarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan derilerini sanatsal ürünlere dönüştürüyor.

Derilerin seçilmesinden başlayarak her aşamayla ilgilenen Şenol ve Yağcı, titizlikle işledikleri derilere Ulu Cami, Tophane Saat Kulesi gibi Bursa'nın önemli tarihi yapıları ile Osman Gazi figürlerini aktarıyor.

Desenin deriye çizilmesi, işlenmesi, boyanması ve son olarak bekletilmesi gibi süreçlerden geçen eserler yaklaşık 3 ayda ortaya çıkıyor.

Tabloların yanı sıra yapılan takı, ayna çerçevesi ve çantalar da enstitüde sergileniyor.

Sergileme amaçlı yapılan bu eserlerden bazıları talep edenlere satılıyor.

"Desen yoğunsa bir eserin tamamlanması 2-3 ay sürüyor"

El sanatları öğretmeni Deniz Şenol, AA muhabirine, eserleri hazırlarken belirledikleri temalar üzerinden çalışma yaptıklarını söyledi.

Şenol, bu yılın temasının, UNESCO tarafından vefatının 600'üncü senesi dolayısıyla anma ve kutlama yıl dönümü programlarına alınan Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi olduğunu aktardı.

Süleyman Çelebi temalı eserler yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Şenol, üretim aşamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Öncelikle deri seçimi yapıyoruz. Çoğunlukla büyükbaş hayvan derilerini kullanıyoruz. Deri üzerindeki desenleri çalışmakla esere başlıyoruz. Bu işlemler için çekiç ve kraft adlı aletimiz var. Desenin daha iyi çıkması için altta sert bir zeminin olması lazım. Bitirdikten sonra boyama için arkadaşıma veriyorum. Desen yoğunsa bir eserin tamamlanması 2-3 ay sürüyor. Alt zeminde sığır derisini kullanıyorum, 3 milimetre olduğu zaman da manda derisi kullanıyorum. Orta kısımlarda da davul derisi kullanıyorum, o da genellikle küçükbaş hayvan derisi oluyor."

Şenol, deri işlemenin kendisi için zevkli olduğunu dile getirdi.

Bu sanatı başkalarına da öğretmek istediğini belirten Şenol, "Yetiştirebileceğim öğrencim yok. Şu anda iki arkadaş çalışıyoruz. Alttan gelen bir nesil olursa tabii ki çok güzel olur." dedi.

Şenol, tablo için kullandıkları derilerden artan malzemeleri çanta, ayna çerçevesi, takı gibi ürünlere dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Atık şeker çuvallarını 'fındık sepetine' dönüştürüyor Atık şeker çuvallarını 'fındık sepetine' dönüştürüyor Van Gogh'un tablosunun arkasındaki gizli otoportresi, X-ray ile keşfedildi Van Gogh'un tablosunun arkasındaki gizli otoportresi, X-ray ile keşfedildi
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hayvan derilerini işleyip tablo, çanta ve takıya dönüştürüyorlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:22 Burak Yılmaz'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'nin harika bir hocası var, şampiyonluk için ciddi avantajlılar
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 11:31:06. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvan derilerini işleyip tablo, çanta ve takıya dönüştürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement