Hazreti İbrahim Yolu'nda Yürüyüş

'Hazreti İbrahim Yolu'nda yürüdüler

Hazreti İbrahim Yolu'nda unutulmaz bir yürüyüş

ŞANLIURFA - Peygamberler diyarı olarak bilinen Şanlıurfa'da, 56 kişi, Hazreti İbrahim Yolu olarak bilinen Harran Kalesi'nden Soğmatar Antik Kent'e kadar yürüyüş yaptı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir araya gelen 56 kişilik bir grup, Hazreti İbrahim Yolu olarak bilinen Harran Kalesi'nden Bazda Mağaraları'na kadar yürüyüş yaparak peygamberlerin izini sürdü. İlçede yer alan tarihi Harran Kalesi ve dünyanın ilk İslam üniversitesini gezen grup daha sonra Bazda Mağaraları'na geçti. Hazreti Şuayb'ın yaşadığı antik ören yerini gezen grup Eyyübiye ilçesi sınırlarında yer alan Soğmatar Antik Kent harabelerinde gökyüzünün büyüleyici manzarasını izledi. Dünyanın en eski ayin merkezlerinden biri olan Si Tapınağında yapılan gezi ise katılımcılara tarihi bir yolculuk yaşattı.

Yürüyüş boyunca bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden grup, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gaziye katılan Ümit İnci, "İbrahim Peygamberin yürüdüğü yolu beraber yürüdük. Harran'ı gezdik. Harran Kaymakamı Harun Reşit Han bize eşlik etti, tanıtım yaptı. Bizi Harran'da gezdirdiler, daha sonra Şuayb Şehri, Bazda Mağaralar, Soğmatar, hepsini sırasıyla gezdik" dedi.

Fatma Yelis gezi boyunca tarihlerini yakından tanıma imkanı bulduklarını söylerken Muhammed Enes Yılmaz ise gayet eğlendiklerini ve tarih konusunda da bilinçlendiklerini ifade etti. Aynzeliha Yıldız Baş da eğlenceli bir ortam olduğunu dile getirerek, aile ortamından çok memnun kaldığını söyledi. Göksel Çuhadaroğlu ise bugün Hazreti İbrahim Yolu'nu ziyaret ettiklerini belirterek etkinliğin çok güzel olduğunu söyledi.

Turizm rotası olarak Hazreti İbrahim Yolu

Hazreti İbrahim Yolu, peygamberlerin yaşadığı toprakları keşfetmek isteyenler için önemli bir turizm rotası olarak öne çıkıyor. Bu parkurda yürüyenler, hem doğanın hem de tarihin eşsiz atmosferinde unutulmaz anlar yaşıyor.