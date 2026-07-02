Hepsiburada\'nın Kitap Satış Raporu

Hepsiburada'nın 2026'nın ilk yarısına ilişkin kitap verileri, çocuk kitaplarının liderliğini sürdürdüğünü ortaya koydu. İlk altı ayda platform üzerinden 5 milyondan fazla kitap siparişi verilirken, okurlar 240 bin farklı kitap satın aldı. Neyin Var Porsuk? en çok tercih edilen kitap olurken, Gece Yarısı Treni ve Ben Şeytanın Oğluyum gibi yılın yeni kitapları da kısa sürede en çok satanlar arasına girdi.

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın 2026 yılının ilk yarısına ilişkin kitap verileri, çocuk kitaplarının okurların ilk tercihi olmaya devam ettiğini gösterdi. Çocuk kitaplarını edebiyat ve eğitim kategorileri takip etti. En çok satın alınan kitap Neyin Var Porsuk? - Constanze Von Kitzing oldu. Sıfır Kural Sınıfı: Özgürlüğün Sınırları - Ergün Kazanır, Altı Harfli Bir Tatlı - Şermin Yaşar ve Algernon'a Çiçekler - Daniel Keyes en çok satanlar arasında öne çıkan eserler oldu. Okurların yıllardır ilgi göstermeye devam ettiği Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk ise bu yıl da en çok satın alınan kitaplar arasındaki yerini korudu.

Yeni çıkan kitaplar kısa sürede okurların favorileri arasına girdi

2026'nın ilk yarısında yayımlanan Gece Yarısı Treni - Matt Haig, Ben Şeytanın Oğluyum - Jean-Christophe Grangé, Kendimden Özür Dilerim - Miraç Çağrı Aktaş, Kendini Tüketmeden Yaşa - Beyhan Budak ve Soygun - İskender Pala, kısa sürede okurların ilgi gösterdiği kitaplar arasında yer aldı.

Bu dönemde en çok okunan yazarlar Zülfü Livaneli, Matt Haig, Saniye Bencik Kangal, Şermin Yaşar ve Orhan Pamuk olarak sıralanırken; İş Bankası Kültür Yayınları, Turta Kitap, Bilgeoğuz Yayınları, Timaş Çocuk ve Can Yayınları ise en çok satan yayınevleri arasında yer aldı.

Çocuk kitaplarında seri ve gelişim odaklı tercihler öne çıktı

Hepsiburada verileri, ailelerin çocuk kitaplarında aynı serinin devam kitaplarını ve gelişim odaklı eserleri birlikte satın almayı tercih ettiğini gösterdi. Neyin Var Porsuk? adlı kitap en sık Uykusu Gelmeyen Porsuk ve İnatçı Porsuk ile aynı sepette yer aldı. Saniye Bencik Kangal'ın çocuk gelişimine yönelik kitapları birlikte satın alınan eserler arasında öne çıkarken, Katja Reider'in Uykusu Gelen Minikler ve David Bedford'un Köpük ile Pıtır kitapları da aynı alışverişte sıkça tercih edildi. Veriler, ailelerin çocukları için tek bir kitap yerine birbirini tamamlayan serilerden ve gelişim odaklı eserlerden oluşan koleksiyonlar oluşturmayı tercih ettiğini ortaya koydu.

Kitap alışverişi en çok akşam saatlerinde yapıldı

Kitap alışverişlerinin en yoğun gerçekleştiği saat aralığı 18.00-20.00 oldu. Kitap siparişi veren kullanıcıların yüzde 68'ini kadınlar, yüzde 32'sini erkekler oluşturdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından kitap alışverişinin en yoğun olduğu şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı. - İSTANBUL